BBL-Halbfinale Zweite Bayern-Heimpleite - Ulm vor dem Finaleinzug Stand: 30.05.2023 22:48 Uhr

Ratiopharm Ulm fehlt in der BBL nur noch ein Sieg zum Erreichen der Endspiel-Serie um die deutsche Meisterschaft. Auch das zweite Spiel beim FC Bayern Basketball am Dienstag (30.05.2023) ging mit 93:88 (27:20, 17:19, 27:17, 22:32) an den Underdog.

Ulm legte fulminant los und lag schnell 12:2 vorne. Nach nicht einmal drei Minuten nahm FCB-Coach Andrea Trinchieri die erste Auszeit - ohne positive Folgen für sein Team. Ulm spielte ein nahezu perfektes erstes Viertel und überrumpelte den Pokalsieger mit seiner Schnelligkeit. Auch dank zwei erfolgreicher Distanzwürfe von Yago dos Santos führten die Gäste verdient 27:20.

Bayern kommt ran, bricht dann aber ein

Das Team von Anton Gavel, der zwischen 2014 und 2018 für den FC Bayern als Profi aktiv war, konnte sein Niveau zunächst nicht halten. Die Hausherren verteidigten konsequenter und gingen nach verwandelten Freiwürfen von Nationalspieler Andi Obst sogar kurz in Führung. Dann drehte Ulm wieder auf und Thomas Klepeisz führte sein Team mit einem Buzzer Beater zum 44:39-Halbzeitstand. Trinchieri tobte an der Seitenlinie.

Nach dem Seitenwechsel zerfielen die Bayern zunächst komplett. Einfache Ballverluste und eine extrem löchrige Abwehr sorgten zwischenzeitlich für einen Ulmer Vorsprung von 18 Punkten. Wie aus dem Nichts starteten die Münchner - angeführt von Kapitän Obst (34 Punkte) - dann eine Aufholjagd und kamen bis auf drei Punkte heran. Doch die Drangphase kam zu spät und Ulm zitterte sich auch dank ihres Point Guard dos Santos (21 Punkte) zum Matchball am kommenden Freitag (02.06.2023) in eigener Halle. " Wir haben es unnötig spannend gemacht ", sagte Gavel bei "MagentaSport". " Am Ende ist der Sieg da, das zählt. Trotzdem muss das besser werden. "

Bonn am Montagabend gegen Ludwigsburg

In der zweiten Halbfinale-Serie führen die Telekom Baskets Bonn mit 1:0 gegen die Riesen Ludwigsburg. Die zweite Partie findet am Mittwoch (31.05.2023) um 20.30 Uhr statt.