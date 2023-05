Halbfinale der BBL-Playoffs Bonn erarbeitet sich Auftaktsieg gegen Ludwigsburg Stand: 29.05.2023 21:24 Uhr

Im Rennen um die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga haben die Baskets Bonn einen ersten Sieg gefeiert. Die Rheinländer setzten sich gegen Ludwigsburg durch.

Bonn gewann das Heimspiel mit 80:71 (42:31). Damit führt die Mannschaft von Tuomas Iisalo in der „Best-of-Five“-Serie nun mit 1:0. Spieler des Abends war TJ Shorts, der 22 Punkte und sieben Assists für die Baskets sammelte. Malcolm und Hawkins kamen auf je 13 Punkte. Bei Ludwigsburg war Bartolo der erfolgreichste Spieler (12 Punkte).

Für Bonn ist es wettbewerbsübergreifend der 27. Sieg in Serie. In der Liga sind die Rheinländer nun seit 20 Heimspielen ohne Niederlage.

Temporeicher Beginn vor 6.000 Fans

Die leicht favorisierten Champions-League-Gewinner aus Bonn starteten mit viel Tempo ins Spiel. Beflügelt von der Stimmung in der mit 6.000 Zuschauern ausverkauften Halle erarbeiteten sich die Bonner in den ersten Minuten zunächst einen Vorsprung von vier Punkten. Vor allem bei den Offensiv-Rebounds zeigten die Baskets ihre Qualitäten.

Aber auch die Gäste aus Ludwigsburg legten ein hohes Tempo an den Tag, glichen aus und zogen dann sogar an den Gastgebern nach Punkten vorbei. Bonn ließ in dieser Phase zu viele Würfe aus der Zweier-Distanz liegen, nur vier der 13 Abschlüsse landeten im Korb. Und so endete das erste Viertel mit einer Sieben-Punkte-Führung für die Riesen Ludwigsburg.

Bonn erarbeitet sich Führung zurück

Auch im zweiten Viertel war es ein Spiel mit hoher Intensität. Die Baskets Bonn stabilisierten sich aber zunehmend und arbeiteten sich nach Punkten Stück für Stück zurück. In der 14. Spielminute sorgte TJ Shorts mit einem Dreier erst für den 26:27-Anschluss, dann stellten Kratzer und Williams auf 31:27 für Bonn.

Gäste-Coach King nahm eine Auszeit, aber auch in der Folge dominierten die Bonner dieses Viertel, legten einen 26:8-Lauf hin und führte zur Halbzeit mit elf Punkten Vorsprung. Die erfolgreichsten Spieler bei den Baskets waren in den ersten 20 Minuten Shorts, Hawkins und Williams mit je sieben Punkten. Für die Gäste aus Ludwigsburg steuerte Kuhse acht Punkte bei.

Zweite Halbzeit: Ludwigsburg kommt zurück

Der Beginn der zweiten Hälfte war geprägt von Unsicherheiten auf beiden Seiten, es kam zu diversen Fehlwürfen und teilweise auch zu Schrittfehlern. Die Riesen Ludwigsburg agierten in dieser Phase allerdings etwas stabiler und verkürzten den Rückstand deshalb auf nur noch drei Zähler.

Bonn ging mit einer knappen 56:53-Führung ins letzte Viertel. Aber in der Schlussphase zeigte TJ Shorts seine ganze Klasse und führte die favorisierten Bonner souverän zum Sieg.

Nächstes Spiel am Mittwoch

Das nächste Duell im Rennen um das Finale steht am Mittwoch an: Dann empfangen die Baskets Bonn erneut Ludwigsburg (31.05., 20:30 Uhr). In der zweiten Halbfinalserie hatte ratiopharm Ulm am Sonntag überraschend zum Auftakt bei Bayern München mit 87:69 gewonnen.