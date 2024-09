Auftakt in die NFL-Saison Pleite bei Rodgers-Comeback, Auftaktsieg für Detroit Lions Stand: 10.09.2024 09:20 Uhr

Quarterback Aaron Rodgers hat bei seinem Comeback mit den New York Jets eine Niederlage kassiert. Die Detroit Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown haben einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison der US-Football-Liga NFL geschafft. Dallas-Quarterback Dak Prescott, mit einem Rekord-Vertrag ausgestattet, führte die Cowboys zum Sieg in Cleveland.

Quarterback Aaron Rodgers hat bei seinem Comeback nach einer schweren Verletzung eine Niederlage kassiert. Mit den New York Jets verlor der 40-Jährige am Montagabend (09.09.2024/Ortszeit) beim Super-Bowl-Teilnehmer San Francisco 49ers mit 19:32. Rodgers warf einen Touchdown-Pass, leistete sich aber auch eine Interception. Der frühere Quarterback der Green Bay Packers hatte bei seinem Debüt für die Jets vor gut einem Jahr nach nur wenigen Spielzügen einen Achillessehnenriss erlitten und musste lange pausieren.

Rodgers-Comeback bei den Jets

Im Duell in Santa Clara erwischte New York einen guten Start und ging durch einen Touchdown von Breece Hall in Führung. Danach aber gerieten die Gäste zunehmend unter Druck, die 49ers, die ohne ihren verletzten Running Back Christian McCaffrey auskommen mussten, übernahm die Kontrolle. Erst beim Stand von 7:26 aus Sicht der Jets gelang Rodgers ein Touchdown-Pass zu Allen Lazard. Doch die 49ers konnten sich auf ihren Kicker Jake Moody verlassen, der insgesamt fünf Field Goals erzielte. Am Schluss nahm New York Rodgers vom Feld und brachte Ersatz-Quarterback Tyrod Taylor.

Die Detroit Lions sind wie schon im Vorjahr mit einem Sieg in die neue Saison der NFL gestartet. Das Team um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown schlug die Los Angeles Rams am Sonntag im heimischen Ford Field dank David Montgomery mit 26:20 nach Verlängerung. Im Vorjahr hatten die Lions am ersten Spieltag Titelverteidiger Kansas City Chiefs geschlagen.

Bates rettet Lions in die Overtime, St. Brown mit Startschwierigkeiten

Im Duell mit den Rams, gegen die sich Mannschaft aus der Motor City in der Wildcard-Runde der vergangenen Playoffs durchgesetzt hatte, sorgte Running Back Montgomery mit einem Touchdown für die Entscheidung. Zuvor hatte Lions-Kicker Jake Bates mit einem Field Goal aus 32 Yards die Overtime erzwungen. St. Brown erlebte persönlich einen enttäuschenden Abend. Der Wide Receiver fing nur drei von sechs Pässen an seine Adresse für 13 Yards Raumgewinn und blieb ohne Touchdown. Wesentlich erfolgreicher war Jameson Williams mit fünf Catches, 121 Yards und einem Touchdown.

Für Rookie Brandon Coleman begann die NFL-Karriere derweil mit einer Niederlage. Der 23 Jahre alte Deutsch-Amerikaner unterlag mit den Washington Commanders 20:37 bei den Tampa Bay Buccaneers. Offensive Tackle Coleman war vom Hauptstadtklub im diesjährigen Draft an Position 67 ausgewählt worden.

Rekordverdiener Prescott führt Dallas zum Sieg - die Kollegen wollen Luxus-Uhren

Dak Prescott führte die Dallas Cowboys nach seiner lukrativen Vertragsverlängerung zu einem klaren Sieg. Das Team um den Quarterback, der ab 2025 laut Medienberichten für vier Jahre 240 Millionen US-Dollar erhalten soll, gewann bei den Cleveland Browns 33:17. Prescott brachte 19 von 32 Würfen an den Mann und verbuchte einen Touchdown-Pass. Stimmen die Zahlen, wird der 31-Jährige zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte.

Bei seinen Teamkollegen hat Prescott auf jeden Fall schon entsprechende Erwartungen geweckt, wie er nach dem Spiel verriet: " Sie haben mir schon ihre Handgelenkgröße geschickt. Sie wollen jetzt wohl alle eine Rolex von mir. "

Tyreek Hill - erst Festnahme, dann Touchdown

Nur Stunden, nachdem er von der Polizei kurzzeitig festgenommen worden war und Handschellen angelegt bekommen hatte, gelang NFL-Profi Tyreek Hill für die Miami Dolphins ein Touchdown. Beim 20:17 gegen die Jacksonville Jaguars brachte er sein Team mit einem Touchdown über 80 Yards zurück ins Spiel. Die Dolphins lagen früh 14 Punkte hinten, am Ende machte ein Field Goal aus 52 Yards den Unterschied.

Tyreek Hill von den Miami Dolphins in Aktion

Die Polizei hatte den 30 Jahre alten Wide Receiver auf dem Weg zum Spiel im Zuge einer Verkehrskontrolle kurzzeitig festgenommen, das Vorgehen der Polizei sorgte im Anschluss für viel Kritik.

Sechs Field Goals für Steelers-Kicker Boswell

Mit Justin Fields als Quarterback holten die Pittsburgh Steelers ein 18:10 gegen die Atlanta Falcons. Zu bedanken hatte sich das Team aber nicht bei dem jungen Spielmacher, der im Duell mit dem angeschlagenen Russell Wilson nun im Vorteil ist, sondern bei Kicker Chris Boswell: Er traf für sechs Field Goals und erzielte alle Punkte der Gäste.

Beim NFL-Debüt von Caleb Williams feierten die Chicago Bears ein 24:17 gegen die Tennessee Titans. Die Offensive war dabei aber auch nur bedingt verantwortlich für den Erfolg: Zwei Touchdowns erzielte die Bears-Defensive, dazu kamen zwei Field Goals.

Mit den Buffalo Bills ist ein Herausforderer von Titelverteidiger Kansas City erfolgreich in die Saison gestartet. Angeführt von Quarterback Josh Allen feierten die Bills einen 34:28-Heimsieg gegen die Arizona Cardinals. Allen war mit zwei Touchdown-Pässen und zwei eigenen Läufen in die Endzone der entscheidende Mann.