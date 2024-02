Erneuter Gewinn des Super Bowl Kansas City Chiefs - die neue Dynastie der NFL Stand: 12.02.2024 12:06 Uhr

Sie haben es wieder geschafft. Die Kansas City Chiefs haben erneut den Super Bowl gewonnen. Zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren. Sie haben somit eine besondere Sphäre erreicht: die der Dynastien.

Vielleicht sollten sie sich einfach umbenennen. Von Kansas City Chiefs in Kansas City Champs. Passend wäre es allemal. Denn durch einen 25:22-Super Bowl-Sieg nach Verlängerung gegen die San Francisco 49ers hat das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes bereits zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren die Meisterschaft in der National Football League gewonnen.

" Dieses Spiel war der Mikrokosmos unser gesamten Saison. Jeder hat dazu beigetragen. Nicht nur Offensive. Nicht nur Defensive. Sondern wirklich jeder ", meinte Mahomes. Der 28-Jährige fasste die Saison als " Wahnsinns-Lauf " zusammen. Eine Saison, die für den Titelverteidiger selten optimal verlief. Die Offensive hatte trotz dieses herausragenden Patrick Lavron Mahomes sehr oft große Probleme. Es fehlte an der Abstimmung und der Genauigkeit.

Zwischenzeitlich fünf Niederlagen in acht Spielen

Und so gab es mal eine Phase, da hatten diese Chiefs tatsächlich fünf von acht Partien verloren. Was für eine Zwischenbilanz - aber eben auch nicht mehr als eine Zwischenbilanz. " Ich wusste immer, wenn wir es in die Playoffs schaffen, werden wir nur schwer zu schlagen sein ", so Mahomes.

Es ist natürlich nur ein Zufall, dass er die Chiefs ausgerechnet im Allegiant Stadium von Las Vegas zum dritten Titel seit 2020 geführt hat. Aber es passt eben auch ins Bild. Nur knapp 3,5 Kilometer von der Arena entfernt steht das Sphere. Die für 2,3 Milliarden Dollar erbaute und im September eröffnete Konzertkuppel ist der neue Hingucker in dem an Hinguckern nun wahrlich nicht armen Unterhaltungs-Mekka.

Blickfang der NFL

Gleiches gilt nun auch für die Chiefs. In der Entertainment-Welt der NFL sind sie der Blickfang, das Nonplusultra. Und sie sind durch diesen Titelgewinn in eine ganz besondere Sphäre der Liga vorgedrungen, in die nur ganz wenige Mannschaften gelangen: die der Dynastien.

Dorthin hatten es in diesem Jahrtausend nur die New England Patriots geschafft, die, angeführt von Quarterback Tom Brady und Trainer Bill Belichick, zwischen 2002 und 2019 insgesamt sechs Mal den Super Bowl gewannen. Sie standen für Dominanz, Erfolg, versprühten eine Aura der Unbesiegbarkeit. Und sie waren es auch, die als bislang letztes Team 2005 ihren Vorjahrestitel verteidigen konnten.

Erste Titelverteidigung seit 2005

Dies ist nun diesen Kansas City Chiefs gelungen. Mit 38:35 setzten sie sich vor zwölf Monaten gegen die Philadelphia Eagles durch, mit drei Zählern gewannen sie diesmal gegen die 49ers. Bereits 2020 hatte Kansas City in Miami das Endspiel gegen San Francisco 31:20 für sich entschieden. Die Säulen bei allen drei Triumphen: Mahomes, Tight End Travis Kelce und Trainer Andy Reid. Hinzu kam in dieser Saison eine ganz starke Defensive - und ein extrem schwerer Weg zum Titel.

Die Chiefs mussten in den Playoffs bei den Mitfavoriten Buffalo Bills und Baltimore Ravens antreten. Schwere Auswärtshürden, die einige Kritiker aufgrund der schwachen regulären Saison als zu hoch einschätzten. Doch all die Zweifler, die Nörgler und vermeintlichen Besserwisser hätten mit ihren Worten und Berichten das Feuer innerhalb der Mannschaft nur noch weiter entfacht, betonte Kelce.

"You gotta fight for your right to party"

Seine Leistung im Super Bowl war ein Ebenbild der Chiefs-Saison. In der ersten Halbzeit fing er nur einen Pass und erzielte lediglich einen Yard Raumgewinn. Seine Freundin Taylor Swift war in der VIP-Loge als Fan engagierter, als der Star Tight End auf dem Rasen. Dass Kansas City’s Offensive nur drei Punkte zusammenbekam, lag auch an Kelce. Und dass die Chiefs gegen starke 49ers dennoch nur 3:10 in Rückstand waren, hatten sie ihrer Abwehr zu verdanken.

Nach Wiederbeginn war Kelce dann jedoch wieder im Stile eines Güterzuges unterwegs - genau so, wie die Chiefs in den Playoffs. Voller Power und nur schwer zu stoppen. Seine Leistungssteigerung in Halbzeit zwei in Zahlen: acht gefangene Pässe, 92 Yards Raumgewinn. "You gotta fight for your right to party" , meinte er in Anlehnung an den berühmten Song der "Beastie Boys" . Soll heißen: Wer kräftig feiern und Spaß haben will, muss dafür kämpfen.

Emotionen pur: Travis Kelce beim Super Bowl

Mahomes zieht mit Brady gleich

Kansas City kämpfte sich zurück. Drei Sekunden vor Ende der 60 Minuten verwandelte Kicker Harrison Butker auch sein viertes Field Goal, glich somit zum 19:19 aus und erzwang eine Verlängerung. Und als in der 15-minütigen extra Schicht abermals nur noch drei Sekunden zu spielen waren, bediente Mahomes beim Stand von 19:22 Wide Receiver Mecole Hardman für den entscheidenden Touchdown zum 25:22-Sieg.

" Die Einstellung des Teams, niemals aufzugeben, immer an sich zu glauben, und immer weiter zu kämpfen, ist besonders ", sagte Mahomes. Er hat nun mit seinem dritten Super Bowl-Sieg in der sechsten NFL-Saison genauso viele Meisterschaften gewonnen wie Brady zum gleichen Zeitpunkt seiner Karriere.

Dritter Comeback-Sieg

Mahomes ist zum dritten Mal als " wertvollster Spieler " (MVP) dieses Finals ausgezeichnet worden. Denn er hat sein Team zum dritten Mal zu einem Comeback-Sieg geführt. Wie schon 2020 gegen die 49ers und im Vorjahr gegen die Philadelphia Eagles hatten die Chiefs auch dieses Mal zwischenzeitlich mit zehn Punkten (0:10) hinten gelegen.

Doch er habe durch all seine Final-Erfahrungen gelernt, nicht nervös zu werden und vor allem, nichts zu erzwingen, wenn es zunächst mal nicht so gut laufe, sondern " das Spiel einfach auf dich zukommen zu lassen. " Genau das habe er diesmal getan. Und so gelang ihm mit seinem letzten Wurf dieser Saison erneut die siegbringende Aktion.