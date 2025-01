Snowboard Deutsche Snowboarder - Leistungsdelle kein Grund zur Sorge Stand: 13.01.2025 18:32 Uhr

Bislang erleben die deutschen Snowboarder eine Saison zum Vergessen. Trotzdem ist die Hoffnung groß, dass beim Weltcup in Bad Gastein (Dienstag ab 18.45 Uhr im Livestream auf sportschau.de) endlich der Knoten platzt.

Von Marjorie Maurer

Es läuft einfach nicht. Die deutschen Snowboarder fahren der Konkurrenz in diesem Winter weit abgeschlagen hinterher. Auch Aushängeschild Ramona Hofmeister kommt nicht wirklich in Schwung. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison wartet noch immer auf ihre erste Podestplatzierung. Am Wochenende reichte es nur für einen achten Platz beim Rennen im schweizerischen Scuol. Ihr bestes Ergebnis feierte sie beim Auftakt in Mylin/China Anfang Dezember mit einem fünften Platz.

Rückenprobelem bremsen Hofmeister aus

Snowboard-Deutschland ist von Hofmeisters Leistungen verwöhnt. Die Bischofswiesenerin ist ein Garant für Top-Ergebnisse. Umso erstaunlicher ist das Leistungstief, es lässt sich aber auch erklären. "Ich bin mit Trainingsrückstand in die Saison gegangen, erst war es der Rücken, dann das Sprunggelenk" , sagt sie im Sportschau-Interview. "Ich war noch nicht ready für die Saison."

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fing sich die 28-Jährige und zeigte mit ihren Leistungen in den Qualifikation ihre Stärke. Und trotzdem will es im Rennen gerade einfach nicht funktionieren. Noch immer wartet Hofmeister auf ihre erste Halbfinalteilnahme in diesem Winter. Dabei ist diese Saison doch so wichtig, um Selbstvertrauen für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr zu tanken.

Hofmeister mit Selbstvertrauen

"Ich habe keine Erklärung dafür, warum es im Rennen nicht klappt, ich weiß es nicht" , sagt sie, glaubt aber an ihre eigene Stärke: "Es ist nur eine Frage der Zeit bis der Knoten platzt."

Zeit hat sie - denn das Saisonhighlight wartet ohnehin noch. Im März findet die Snowboard-WM in Engadin statt. Dort soll es endlich mit dem ersten WM-Titel klappen. Der fehlt noch in der Sammlung.

Ebenso wie Hofmeister schwächelt derzeit das gesamte deutsche Team. Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter gelingt es nicht, sich im oberen Bereich zu etablieren. Auch die Männer um Elias Huber und Stefan Baumeister blieben bisher hinter den Erwartungen.