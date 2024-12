Weltcup in Davos Snowboarderin Hofmeister kommt einfach nicht in Fahrt Stand: 21.12.2024 15:09 Uhr

Ramona Hofmeister ist in dieser Saison weiter auf der Suche nach ihrer Form. Die deutsche Top-Snowboarderin scheiterte am Samstag (21.12.2024) in Davos schon im Achtelfinale.

Die Gewinnern aller Kristallkugeln der vergangenen Saison - Weltcups im Slalom und Riesenslalom sowie Gesamtweltcup - verlor im Parallelslalom ihr Achtelfinalrennen gegen die Tschechin Zuzana Maderova und musste den nächsten Rückschlag in einem für sie bisher schwierigen Winter hinnehmen.

In der vergangenen Saison war Hofmeister kaum zu schlagen, nun wartet sie nach wie vor auf ihren ersten Sieg. Zwei fünfte Plätze sind nach wie vor ihre bisherigen Topplatzierungen. In der Qualifikation am Vortag war Hofmeister noch Vierte geworden, konnte den Aufwärtstrend im Rennen in Davos dann aber nicht bestätigen.

Loch nicht dabei, Miki weiter kaum zu schlagen

In Abwesenheit der zweiten DSV-Athletin Cheyenne Loch sicherte sich Tsubaki Miki bereits ihren zweiten Erfolg in den bisher drei Slalomrennen, dazu hatte die Japanerin beim Auftakt in Mylin schon Rang zwei belegt. Miki distanzierte Michelle Decker im Finale um nur wenige Zentimeter, erst auf dem Foto war die Siegerin zu ermitteln.

Bei den Männern schafften es die beiden Qualfikationsschnellsten Arvid Auner und Dario Caviezel (Schweiz) ins Finale - und dort hatte der Österreicher Auner klar die Oberhand, gewann mit 0,49 Sekunden Vorsprung. Das kleine Finale um Platz drei gewann der Österreicher Fabian Obmann.