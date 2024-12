Weltcup in Carezza Snowboarderin Hofmeister - Endstation Viertelfinale Stand: 12.12.2024 13:48 Uhr

Wieder kein Podestplatz für Ramona Hofmeister: Die Dominatorin des letzten Winters sucht weiter nach ihrer Form. Im Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza war für die Oberbayerin im Viertelfinale Schluss.

Im Vorjahr jubelte Hofmeister noch in Carezza und legte dort den Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Doch diesen Winter läuft es für die Snowboarderin noch nicht. Nach den enttäuschenden Ergebnisse zum Auftakt in China gelang der 28-Jährigen auch in Italien kein Spitzenresultat. Hofmeister schied im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Jasmin Coratti aus. Die Italienerin setzte sich gegen die Polin Aleksandra Krol-Walas durch und feierte ihren ersten Weltcup-Sieg in ihrer Karriere. Dritte wurde die Japanerin Tsubaki Miki.

Cheyenne Loch, die als Vierte in der Qualifikation noch glänzte, konnte einen Fehler der Polin Maria Bukowska-Chyk nicht nutzen - das bedeutete das Aus für die 30-Jährige im Achtelfinale. Melanie Hochreiter scheiterte in der Qualifikation.

Auch deutsche Snowboarder-Männer enttäuschen

Bei den Männern konnte keiner der deutschen Startern die Qualifikation überstehen. Elias Huber und Ole-Mikkel Prantl verloren ihre Duelle. Stefan Baumeister wurde disqualifiziert. Der Sieg ging an den Bulgaren Radoslaw Jankow. Auf Platz zwei landete Tim Mastnak aus Slowenien. Platz drei ging an den Öeterreicher Benjamin Karl.