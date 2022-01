Skispringer Ryoyu Kobayashi hat in Willingen seinen siebten Weltcup-Sieg in dieser Saison gefeiert. Der Japaner landete bei 145 Metern und 115,6 Punkten und verwies die beiden Norweger Halvor Egner Granerud (143 Meter) und Marius Lindvik (137 Meter) auf die Plätze. Wie auch bei den Frauen am Mittag musste auch der Wettbewerb der Männer wegen der schwierigen Windverhältnisse nach dem ersten Durchgang abgebrochen werden.