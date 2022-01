Starker Finalsprung bringt den Sieg

Geiger hatte im ersten Durchgang noch auf Rang vier gelegen. Bei kräftigen Rückenwind war bereits bei 131 Metern Schluss. Im zweiten Durchgang nutzte er den dann herrschenden Aufwand, sprang 143 Meter weit und sicherte sich seinen vierten Saisonerfolg.

Eisenbichler, nach dem ersten Durchgang noch Zweiter, hatte seinerseits im Finale Windpech, rettete aber noch den Podestplatz. Stephan Leyhe (131/130 Meter) zeigte als Zehnter erneut eine gute Leistung und festigte seine Position als Nummer drei der deutschen Mannschaft.

Geiger: Bin in so guter Form wie noch nie

Mit dem nun 13. Weltcupsieg seiner Karriere baute Geiger zudem die Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Der bei Halbzeit führende Ryoyu Kobayashi war noch auf Rang vier zurückgefallen. "Ich bin in sehr guter Form" , konstatierte Geiger und schickte eine Kampfansage an die Olympia-Konkurrenz: "In so guter Form wie noch nie."

Eisenbichler: Zwei echt sehr gute Sprünge