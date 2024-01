Titelkämpfe am Kulm Alles Wichtige zum Skiflug-WM der Männer Stand: 17.01.2024 15:38 Uhr

In einem Jahr ohne Olympische Spiele und Nordische Ski-WM ist sie neben der Vierschanzentournee das Saisonhighlight: Die Skiflug-WM. Hier gibt es alles Wissenswertes um das Event.

Wann und wo findet die WM im Skifliegen statt?

Vom 25. bis 28. Januar messen sich die Athleten auf der Skiflugschanze am Kulm im steierischen Bad Mitterndorf/Tauplitz in Österreich. Nach der eigentlich mal vorgesehenen Rotation unter den fünf Skiflugschanzen hätten die Titelkämpfe ursprünglich im tschechischen Harrachov stattfinden sollen, die dortige Flugschanze besitzt aber kein gültiges FIS-Zertifikat mehr.

Wie laufen die Wettkampftage ab?

Eine Besonderheit bei der Skiflug-WM ist, dass der Weltmeister nicht in zwei, sondern in vier Durchgängen über zwei Tage ermittelt wird. Das macht die Wettkämpfe so spannend und sorgt immer wieder für Überraschungen.

Los geht es am Donnerstag (25. Januar) mit der Qualifikation für das Einzel, bei der es die besten 40 Springer in Wettkampf schaffen. Die Durchgänge eins und zwei werden dann am Freitag (26. Januar) durchgeführt, wobei sich das Teilnehmerfeld nach dem ersten Sprung auf 30 reduziert. Die Entscheidung fällt am Samstag mit den Flügen drei und vier.

Zum Abschluss der Titelkämpfe steht am Sonntag noch der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm. Dort springt jede Nation mit vier Athleten, es gibt zwei Durchgänge.

Wettkampfprogramm Skiflug-WM Datum Wettkampf Do., 25. Januar (14 Uhr) Qualifikation Einzel Fr., 26. Januar (14 Uhr) 1. & 2. Durchgang Einzel Sa., 27. Januar (14 Uhr) 3. & 4. Durchgang Einzel So., 28. Januar (14 Uhr) Teamwettbewerb

Wer sind die Titelverteidiger?

Aktueller Weltmeister ist der Norweger Marius Lindvik, der sich vor zwei Jahren auf seiner Heimschanze in Vikersund gegen Timi Zajc aus Slowenien und Österreichs Stefan Kraft durchsetzen konnte.

Im Team waren die Slowenen nicht zu schlagen und holten in der Besetzung Domen Prevc, Peter Prevc, Zajc und Anze Lanisek überlegen den Titel vor Deutschland (Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) und Norwegen.

Wie lief es für die Deutschen in Vikersund?

Im Team gab es die besagte Silbermedaille, im Einzel konnten das DSV-Quartett aber nicht in die Entscheidung eingreifen. Karl Geiger wurde als Achter bester deutscher Teilnehmer. Severin Freund folgte bei seinem letzten Großevent vor seinem Karriereende auf dem zwölften Rang. Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Markus Eisenbichler beendeten den Wettkampf auf den Rängen 14, 17 und 18.

Wer ist der letzte DSV-Titelträger?

Karl Geiger krönte sich 2020 in Planica zum Skiflug-Weltmeister. In einer der spannendsten Entscheidungen der WM-Geschichte lag er nach vier Flügen 0,5 Punkte oder umgerechnet knapp 40 Zentimeter vor Halvar Egner Granerud aus Norwegen.

Karl Geiger jubelt über die Goldmedaille 2020.

Wie viele deutsche Springer waren bisher Skiflug-Weltmeister?

Bislang gingen sieben Titel nach Deutschland bzw. die DDR. Diese verteilen sich aber nur auf sechs Athleten, weil dem heutigen Sportschau-Experten Sven Hannawald im Jahr 2002 das Kunststück gelang seinen Titel aus 2000 zu verteidigen. Das hatte vor ihm keine Springer geschafft und nach ihm konnte dies nur der Norweger Roar Ljökelsöy (2004 und 2006) wiederholen.

Erster deutscher Skiflug-Weltmeister war 1973 Hans-Georg Aschenbach, der bei der zweiten Auflage der Titelkämpfe in Oberstdorf der Beste war. Zehn Jahre später folgte Klaus Ostwald in Harrachov. Dieter Thoma gewann die Skiflug-WM 1990 in Vikersund, zudem waren Severin Freund (2014 in Harrachov) und eben Geiger erfolgreich.

Wer sind die Favoriten am Kulm?

Grundsätzlich sind da immer die Slowenen zu nennen, sie sind das Maß der Dinge im Skifliegen. Aber natürlich muss man auch die im Weltcup vorn platzierten Athleten auf dem Zettel haben. Stefan Kraft will nach der Enttäuschung bei der Vierschanzentournee nun bei seiner Heim-WM ganz sicher vorne mitmischen. Das ist ihm auch zuzutrauen. Der Titel des Skiflug-Weltmeisters fehlt auch noch in der Titelsammlung des Österreichers.

Ob auch Tourneesieger Ryoyu Kobayashi um den Titel mitkämpfen kann, bleibt abzuwarten. Bei seinen bisherigen drei Weltmeisterschaften kam Japans Vorzeigespringer im Einzel nicht über einen 13. Platz hinaus.

Was ist den DSV-Adlern zuzutrauen?

Die beste Form aus dem deutschen Team hat weiterhin Andreas Wellinger, der bei der Tournee Zweiter wurde und auch im Gesamtweltcup auf Rang zwei liegt. Bei der Skiflug-WM konnte er bisher aber nicht vollends überzeugen. Zwar gab es im Team 2016 und 2022 zwei silberne Souvenirs, aber im Einzel reichte es nie für mehr als Platz sieben (2018 in Oberstdorf).

Ob Karl Geiger die Rolle des deutschen Topfavoriten einnehmen kann, ist fraglich. Klar ist, der Ex-Weltmeister weiß, wie man sich in solch einem langen Wettkampf behauptet. Was gegen ihn spricht, ist allerdings die aktuelle Form. Nach einem starken Saisonstart, der vom Doppelsieg in Klingenthal gekrönt war, ist er aktuell nicht mehr auf dem Top-Niveau und hat den Anschluss an die Weltspitze verloren. Es müsste viel zusammenkommen, damit Geiger ganz vorne reinspringt.

Dass Pius Paschke, Stephan Leyhe oder Philipp Raimund plötzlich um die Medaillen mitkämpfen, ist sicherlich auch nur schwarz-rot-goldenes Wunschdenken.

Warum gibt es keine Frauen-Wettbewerbe?

Das Skifliegen der Frauen steckt noch in den Kinderschuhen. Obwohl die Athletinnen seit Jahren um "Schanzengleichheit" kämpfen, bleibt der Weltverband FIS stur. Bisher gab es lediglich einen Wettbewerb in Vikersund im März 2023, der aber nicht in die Weltcup-Wertung einging. Lediglich die 15 besten Teilnehmerinnen der zuvor ausgetragenen "Raw-Air-Tour" waren startberechtigt.

Aber es kommt so langsam Bewegung in die Sache. Auch in diesem Winter sind in Vikersund zwei Fliegen geplant. Das slowenische Skiflug-Mekka Planica geht sogar in die Offensive und hat für die Titelkämpfe 2028 auch Frauen-Wettbewerbe angekündigt.

Wie kann ich die Wettbewerbe bei sportschau.de verfolgen?

Sportschau.de bietet von allen Wettkämpfen einen Liveticker an. Zudem wird es nach den Entscheidungen Highlight-Zusammenfassung mit den besten Flügen des Tages geben.