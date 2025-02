Weltcup in Hinzenbach Freitag bei WM-Generalprobe knapp geschlagen Stand: 23.02.2025 15:44 Uhr

Wieder Podest und wieder Rang zwei für Selina Freitag beim Weltcupspringen in Hinzenbach. Wieder war eine Springerin besser. Die frühere Weltcupspitzenreiterin Katharina Schmid bleibt dagegen auf der Suche nach ihrer WM-Form.

Selina Freitag hat ihre Medaillenambitionen bei der in der kommenden Woche startenden Nordischen Ski-WM in Trondheim auch bei der Generalprobe eindrucksvoll unterstrichen. Die Sächsin feierte am Sonntag (23.02.2025) im österreichischen Hinzenbach den sechsten Podestplatz in Serie.

Nur 2,5 Punkte fehlen zum ersten Sieg

Nur mit dem ersten Einzelsieg ihrer Karriere wurde es wieder nichts. Freitag wurde mit Sprüngen auf 90,5 und 88,5 Meter Zweite. Der Sieg ging erneut an die Weltcupspitzenreiterin Nika Prevc aus Slowenien (90,0/87,5 Meter). Auf den Sieg fehlten der 23-jährigen Deutschen nur 2,5 Punkte. Prevc feierte dagegen ihren sechsten Sieg in Serie.



Dritte wurde die Kanadierin Abigail Strate (86,5 Meter/87,5 Meter), die ihr fünftes Weltcuppodest feierte.

Schmid deutlich am Podest vorbei

Auf der Suche nach ihrer WM-Form bleibt dagegen Katharina Schmid. Die 28-Jährige kam nur auf Rang sieben (81,0 Meter/ 82,5 Meter). Schmid, die zu Beginn der Saison sogar das Gelbe Trikot der Weltcupspitzenreiterin getragen hatte, wartet damit seit nun zehn Einzel-Springen auf einen Podestplatz. Auf Tagessiegerin Prevc hatte Schmid 36,5 Punkte Rückstand, auf das Podest 18,9 Zähler.

Seyfarth als Zehnte mit WM-Chancen

Juliane Seyfarth flog als Zehnte ebenfalls am Podest vorbei. Die Ruhlaerin dürfte sich nach Weiten auf 80,5 Meter und 80,0 Metern darüber allerdings freuen. Mit dem dritten Top-10-Ergebnis ihrer Karriere hat sie gute Chancen, sich damit für die Nordische Ski-WM zu qualifizieren.

Torazza und Holz sammeln Weltcuppunkte

Weltcuppunkte sammelten die beiden 20-jährigen Emely Torazza und Alvine Holz. Die in Weimar geborene Torrazza lag nach 78,0 Metern und Rang 14 im ersten Durchgang auf Kurs Top 15. Im Finale flog sie aber nur auf 74,0 Meter und verlor sieben Ränge - sie wurde 21. Holz wurde 26. Nach Rang 30 im ersten Durchgang (72,5 Meter) verbesserte sie sich mit 74,5 Metern im Finale noch um einige Plätze.

Görlich verpasst Finale

Den zweiten Durchgang bei der WM-Generalprobe in Hinzenbach verpasste Luisa Görlich, die sich darüber ärgern dürfte. Die Team-Weltmeisterin von 2023 erwischte keine gute erste Flugphase und musste ihren Sprung nach Turbulenzen schon nach 69,5 Metern abbrechen. Im Duell um ein WM-Ticket hat Görlich nun deutlich schlechtere Karten als Juliane Seyfarth.

Auch in der Quali am Sonntagmittag war Görlich als 33. schlechter als Teamkollegin Seyfarth als 16.