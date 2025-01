Skispringen Starke Schmid-Aufholjagd in Villach Stand: 06.01.2025 16:06 Uhr

Katharina Schmid hat auch am zweiten Skisprung-Tag in Villach überzeugt. Im zweiten Durchgang holte sie fünf Plätze auf und sprang so aufs Podest. Ganz oben steht aber eine Österreicherin.

Von Chiara Theis

Katharina Schmid ist weiterhin in starker Form. Am Montag (06.01.2025) verpasste sie aber ihren zweiten Sieg in Serie auf der Normalschanze in Villach. Als Zweite hinter Eva Pinkelnig (95,5 Meter/97,0 Meter) fehlten der Deutschen nach Sprüngen auf 91,5 Meter und 90,0 Meter am Ende 7,1 Punkte. Das Podest komplettiert die Slowenin Nika Prevc (90,5 Meter/93,0 Meter). Auch Selina Freitag und Agnes Reisch überzeugten mit starken Sprüngen.

DSV- Skispringerinnen trotzen schwierigen Windverhältnissen

Im österreichischen Villach hatten es die Skispringerinnen am Montag mit schwierigen Föhnbedingungen zu tun. Trotzdem erreichten fünf DSV-Starterinnen den zweiten Durchgang. Nur Alvine Holz verpasste den Finaldurchgang als 31. denkbar knapp.

Selina Freitag zeigte, wie zuletzt bei der Two Nights Tour schon mehrmals, den weitesten Sprung des ersten Durchgangs (96,5 Meter). Nur wegen der etwas schlechteren Jury-Wertungen lag sie zur Halbzeit auf Platz vier und war damit die beste Deutsche.

Da Katharina Schmid, die am Sonntag auf der gleichen Schanze noch gewonnen hatte, den Absprung nicht perfekt erwischte, lag sie zur Halbzeit nur auf Rang sieben. Nika Prevc führte vor Eva Pinkelnig und Lisa Eder. Die Abstände im Klassement waren aber denkbar knapp und versprachen Spannung im Finale.

Reisch glänzt und klettert im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang konnte auch Agnes Reisch wieder an ihre zuletzt sehr starken Sprünge anknüpfen. Flog 14 Meter weiter (95,5 Meter) als noch im ersten Durchgang und landete auf einem guten 13. Platz.

Katharina Schmid setzte mit einem Sprung über 90 Meter zur Aufholjagd im Finale an. Damit ließ sie unter anderem auch Teamkollegin Selina Freitag hinter sich, die erneut einen zweiten ganz starken Sprung (88,5 Meter) verpasste und auf Rang fünf zurückfiel.

Für Lokalmatadorin Eva Pinkelnig reichte Schmids Sprung allerdings nicht, die Österreicherin siegte in Villach. Dritte wurde Nika Prevc. Schmid verpasste auf Rang zwei das "Villach-Double" nur ganz knapp.

Große Enttäuschung bei Hollandt

Juliane Seyfarth fehlten bei ihrem zweiten Sprung ein paar Meter, um sich weiter nach vorne zu kämpfen, sie wurde mit einem Satz über 82 Meter 22..