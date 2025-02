Weltcup in Hinzenbach Skispringerin Freitag muss weiter auf Sieg warten Stand: 22.02.2025 13:56 Uhr

Wieder Platz zwei für Selina Freitag. Die Sächsin landete zum dritten Mal hintereinander auf den zweiten Rang - zum zehnten Mal in dieser Saison heißt die Siegerin Nika Prevc.

Die 19-jährige Nika Prevc präsentierte sich beim Springen in Hinzenbach erneut in WM-Form. Die Slowenin sicherte sich mit Sprüngen auf 90 und 89 Metern ihren zehnten Saisonsieg.

Freitag wieder auf Platz zwei

Selina Freitag muss dagegen auf ihren ersten Weltcup-Sieg im Einzel weiter warten. Wie in der Vorwoche in Ljubno musste sich Freitag mit Platz zwei begnügen. Ihre Weiten von 91 und 91,5 Metern reichten nicht, um Prevc vom Thron zu stürzen. Dritte wurde die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger.

Schmid nach Aufholjagd in den Top Ten

Katharina Schmid dürfte mit ihrem Abschneiden in Hinzenbach etwas enttäuscht sein. Zuletzt zeigte sich die dreifache Weltmeisterin von Planica wieder in besserer Form - wurde Fünfte und Siebte beim letzten Weltcup in Ljubno. Nach dem ersten Springen lag sie mit 81 Metern aber nur auf dem 16. Platz. Im zweiten Durchgang konnte sich Schmid, die stark in die Saison gestartet war, auf 85 Meter steigern und verbesserte sich auf Platz neun.

Juliane Seyfarth beendete den Wettbewerb nach Sprüngen auf 86,5 und 80,5 Metern auf Platz 12. Emely Torazza wurde 20. (77,5/79,5), und Luisa Görlich schaffte es auf Rang 22 (79/73).

Reisch lässt Weltcup aus

Alvine Holz kam im ersten Durchgang nur auf 75 Meter und verpasste das Finale der besten 30. Agnes Reisch, die es in Lake Placid zum ersten Mal auf das Podest schaffte, verzichtete erneut auf eine Teilnahme und bereitet sich auf die WM vor.

Das starke norwegische Team war nach dem schweren Sturz von Thea Minyan Bjørseth nicht angereist und konzentriert sich auf die anstehende WM.