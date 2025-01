Skispringen in Zao Katharina Schmid verliert in Japan das Gelbe Trikot Stand: 24.01.2025 10:46 Uhr

Mit einem deutschen Sieg auf der Skisprungschanze in Zao soll es einfach nicht sein: Auch 10 Jahre nach dem letzten und bislang einzigen deutschen Weltcup-Sieg von Carina Vogt gehen die DSV-Springerinnen wieder leer aus. Die 25-jährige Agnes Reisch wird beste Deutsche. Katharina Schmid verliert die Gesamtweltcupführung.

Von Marjorie Maurer

Für Katharina Schmid war es ein gebrauchter Tag. Als 13. ging sie in den zweiten Durchgang und auch da kam die bis zu diesem Zeitpunkt Gesamtweltcupführende nicht an ihre zuletzt so starken Sprünge heran.

"Katharina kämpft irrsinnig"

In Zao wird sie 16. und verliert dadurch die Gesamtweltcupführung an die Siegerin von Zao, Nika Prevc. Auf Platz zwei landet die Norwegerin Thea Minyan Bjørseth, dritte wird die Österreicherin Eva Pinkelnig.

"Katharina kämpft irrsinnig mit ihrer Anfangsposition. Das war heute in Sachen Geschwindigkeit schon viel besser als in der Qualifikation" , sagte Bundestrainer Heinz Kuttin: "Wir werden arbeiten und kämpfen, dass sie wieder in ihre stabile Position kommt und vielleicht schon am Sonntag einen Fortschritt erzielt."

Reisch verpasst Podest knapp

Beste Deutsche wurde Agnes Reisch. Die 25-Jährige setzte vor allem im zweiten Durchgang ein Ausrufezeichen, verpasste aber erneut ihre erste Podestplatzierung der Karriere und landete auf Platz vier.

Selina Freitag konnte nicht an ihre zuletzt so guten Sprünge anknüpfen. Die 23-Jährige erwischte einen deutlich besseren zweiten Durchgang, verpasste aber denkbar knapp um 0,1 Punkte die zwischenzeitliche Führung. Am Ende landete sie auf Platz neun. Alvine Holz landete auf Rang 27, Juliane Seyfarth wurde 29.