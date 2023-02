Ski alpin, Abfahrt Goggia und Brignone feiern italienischen Doppelerfolg Stand: 25.02.2023 13:36 Uhr

Speedspezialistin Sofia Goggia hat im Schweizer Crans Montana unbeeindruckt von den schwierigen Bedingungen mit der rasantesten Abfahrt verdient den Sieg eingefahren. Teamkollegin Federica Brignone konnte die Gunst der Stunde nutzen und auf Rang zwei vorfahren. Auch der Französin Laura Gauche gelang noch der Sprung aufs Podest. Für DSV-Speed-Spezialistin Kira Weidle verlief das Rennen dagegen enttäuschend.

Bei der Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans-Montana hatten Athletinnen und Veranstalter schon im Vorfeld mit den wechselnden Bedingungen in den Schweizer Alpen zu kämpfen. Nach mehreren Verschiebungen wegen Nebels wurde das Rennen am Samstag abgesagt und auf Sonntag verschoben. Auch da konnte nicht pünktlich gestartet werden. Kurz nach 11.30 Uhr war es dann aber soweit.

Weidle vermisst Druck unter dem Ski

DSV-Hoffnungsträgerin Kira Weidle ging das Rennen als siebte Starterin allerdings zu zaghaft an, konnte im Mittelteil zwar aufholen, doch im Ziel lag sie klar hinter der bis dahin führenden Norwegerin Ranghild Mowinckel zurück. Eine Podest-Platzierung hatte die Starnbergerin bereits im oberen Bereich liegen gelassen. " Ich hab' trotz der härteren Bedingungen den Druck unter den Ski vermisst ", analysierte Weidle im ZDF. Sie habe sich im oberen Teil erst reinfinden müssen. Deshalb sei es " ein Tag zum Vergessen ". Die 31-Jährige beendete das Rennen als 13..

Goggia rast unbeeindruckt zum Erfolg

Besser lief es kurz darauf für Italiens Speedstar Sofia Goggia, die im Kampf um die Spitzenplätze mit Startnummer neun die Richtzeit für die Konkurrentinnen hochsetzte. Bei der WM hatte die 30-Jährige nach einem "Einfädler" das anvisierte Gold verpasst, dieses Mal sollte sie wieder ganz oben stehen. Denn die Konkurrentinnen konnten ihre Bestzeit von 1:26.81 Minuten nicht knacken. " Mir hat es sehr viel bedeutet, dass ich den Lauf so durchgezogen habe, wie ich es mir vorgenommen hatte ", erzählte Goggia, die im Training gestürzt war.

WM-Stars verpassen Top-Ten-Plätze

Bei schwierigen Bedingungen verpasste auch Weltmeisterin Jasmin Flury (SUI) wie Silbergewinnerin Nina Ortlieb (Österreich) und Bronzemedaillistin Corinne Suter (SUI) die Top-Ten.

Brignone und Gauche können Wetterwechsel nutzen

Nach 18 Starterinnen musste das Rennen unterbrochen werden, da sich die Sicht wieder verschlechtert hatte. Da lag Goggia vor Mowinckel und Joana Hählen (SUI). Doch die Sonne brach durch und brachte gute Bedingungen für die noch wartenden Speedfahrerinnen.

Nutzen konnte diese Federica Brignone, die das Podest mit Startnummer 21 noch einmal auf den Kopf stellte. Die 32-Jährige verpasste den Sprung an die Spitze zwar um knappe 15 Hundertstel-Sekunden, verdrängte Mowinckel aber auf Rang drei und schob Hählen vom Podest.

Doch sicher war auch dieses Ergebnis noch nicht, denn mit Startnummer 26 fuhr die Französin Laura Gauche überraschend noch auf Platz drei vor.