Nach Sieg in Kitzbühel Sorgt Straßer für die nächste deutsche Ski-Party in Schladming? Stand: 22.01.2024 13:13 Uhr

Mit dem Sieg beim Slalom in Kitzbühel hat sich Linus Straßer einen Kindheitstraum erfüllt. Nach dem ersten Saisonsieg fährt er nun als großer Mitfavorit zur Ski-Party in Schladming.

Von Chiara Theis

Im Ziel verneigte sich Linus Straßer vor dem Berg seiner Kindheit – im neunten Anlauf hatte er ihn endlich bezwungen, den "Schweinsberg". Gemeint ist der legendäre Ganslernhang in Kitzbühel auf dem Linus Straßer als kleines Kind seine ersten Rennen für den Kitzbüheler Skiclub gefahren ist. Für ihn war es der langersehnte Heimsieg, denn er ist nur wenige Kilometer entfernt in Kirchberg zuhause.

Ganslernhang-Fluch besiegt

Im vergangenen Jahr war er bereits denkbar knapp mit einer Hundertstel am Podest vorbeigeschrammt. Zuvor kam er ausgerechnet am Hang seiner Kindheit überhaupt nicht zurecht, war nie besser als Platz 14 und schied sogar fünf Mal aus.

Mit dem Sieg am Sonntag schloss sich für den 31-Jährigen nun der Kreis, als erster Deutscher nach Felix Neureuther vor zehn Jahren, gewann er die Goldene Gams vor den Augen seiner Frau und seiner kleinen Tochter. "Rein von der Stimmung her gibt es für mich nichts Größeres ", sagte Straßer kurz nach der Siegerehrung sichtlich gerührt.

"Stille Zufriedenheit" vor der nächsten Ski-Party

Seinen Sieg wollte der Wahl-Tiroler aber nicht mit einer großen Party begießen, ganz im Gegenteil: "Ich persönlich bin dann eher leer, weil es emotional schon anstrengend ist. Am allerliebsten genieße ich dann die stille Zufriedenheit mit mir selber und das ist für mich so das Schönste."

Lange kann Straßer die stille Zufriedenheit aber nicht auskosten, denn schon am Mittwochabend (17.30 Uhr im Livestream und Ticker bei sportschau.de) steht der Nacht-Slalom in Schladming auf dem Programm – und der ist, ähnlich wie Kitzbühel, alles andere als still. Bis zu 50.000 Zuschauer werden auch dieses Jahr wieder an der Planai erwartet.

Beflügelt nach Schladming?

Für Straßer in seiner aktuellen Form aber kein Problem, er selbst sagt: " Ich fahre saugut Ski im Moment, ich stehe extrem gut auf dem Ski, ganz spielerisch." Und wie man in Schladming gewinnt, weiß der 31-Jährige auch, 2022 stand er beim Nightrace ganz oben auf dem Podest. Beflügelt von der Goldenen Gams fährt Straßer also nun als großer Mitfavorit nach Schladming.

Riesenslalom schon am Dienstag

Ehe es für Straßer im Slalom spannend wird, sind am Dienstag (17.40 Uhr im Livestream und Ticker bei sportschau.de) die Riesenslalom-Spezialisten gefordert.