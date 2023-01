Slalom in Wengen Slalom-Ass Straßer - Startnummer-Glück beschert Top-Ausgangslage Stand: 15.01.2023 10:51 Uhr

Skirennläufer Linus Straßer war in Wengen bisher stets meilenweit vom Podest entfernt. Der Fluch könnte heute enden. Der Slalomexperte liegt zur Halbzeit gut im Rennen. Das lag auch an seiner Startnummer.

Slalom-Ass Linus Straßer darf von der nächsten Podestplatzierung im Weltcup träumen. Der 30-Jährige liegt vor dem Finale (13:15 Uhr live im Ersten) beim Klassiker in Wengen nur 0,68 Sekunden hinter der Bestzeit des Schweizers Loic Meillard zurück auf Platz vier.

Straßers Startnummer-Glück

Der Münchner profitierte beim letzten Akt der Schweizer-Skifestspiele von seiner frühen Startnummer zwei. Die Strecke gab bei warmen Temperaturen nach, zudem war der Kurs extrem drehend gesetzt. Sportschau-Experte Felix Neureuther sprach von "Gewürge" , der den Zickzack-Künstlern alles abverlangte.

Schweizer Meillard lässt Fans träumen

Am besten kam der Schweizer Lokalmatador zurecht. Er fand die beste Linie, schlängelte sich eng um die Stangen und stellte mit Startnummer drei die Bestzeit auf. Meillard geht als Gejagter in den zweiten Durchgang und schürt die Hoffnungen der tausenden Fans auf den lang ersehnten Sieg eines Schweizers. Seit 1987 hat kein Lokalmatador in Wengen gewonnen.

Meillard hat 0,45 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen. Der Norweger, der schon zwei Mal in Wengen gewann, machte mit Startnummer sieben das Bestmögliche aus den schwierigen Bedingungen. Auf Platz drei liegt sein Landsmann Lucas Braathen. Der Slalomweltcup-Führende hatte das Rennen eröffnet. Er kennt das Gefühl eines Wengen-Sieges. Letztes Jahr feierte er hier seinen ersten Slalom-Erfolg überhaupt. Damals hatte er sich mit Nummer 67 als 28. geradeso für den zweiten Lauf qualifiziert und im Finale groß aufgetrumpft.

Loic Meillard aus der Schweiz führt im Slalom von Wengen

Chancenlos mit höherer Startnummer

Die Skirennläufer mit den höheren Startnummern hatten keine Chance auf eine Topplatzierung. Der Brite Dave Ryding und Alexis Pinturault aus Frankreich hatten mit den Startnummern 13 und 14 mehr als drei Sekunden Rückstand auf den Führenden Meillard. Clement Noel aus Frankreich (Startnummer 12) ist als Siebter schon fast zwei Sekunden zurück.

Nur vier Athleten innerhalb einer Sekunde

Wie unmöglich gute Zeiten auf der Strecke waren, verdeutlicht der Blick auf das Klassement. Nur vier Athleten sind innerhalb einer Sekunde beisammen. Neureuther kritisch: "Ab Startnummer 5 hattest du keine Chance mehr."

Straßer, der profitierte, sagte im Ersten: "Der Kurs ist, wie er ist. Das muss man annehmen. Die Verhältnisse sind sehr schwierig, ob man dann noch so einen Kurs stecken muss, weiß ich nicht."

Nur Holzmann schafft Finaleinzug

Chancenlos waren so auch die restlichen deutschen Starter, die allesamt Startnummern jenseits der 40 hatten. Lediglich Sebastian Holzmann erreichte als 25. das Finale der besten 30, war aber 5:09 Sekunden langsamer als der Halbzeit-Beste. Auch David Ketterer (SSC Schwenningen) kam ins Ziel, verpasste als 34. jedoch den zweiten Durchgang.

Schmid, Tremmel, Meisen und Himmelsbach ausgeschieden

Die vier weiteren deutschen Starter erreichten das Ziel nicht. Alexander Schmid (Oberstdorf), Anton Tremmel (SC Rottach-Egern), der beim letzten Slalom in Adelboden als 13. sein bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren hatte, Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen) und Adrian Meisen (SC Garmisch) schieden aus. Dieses Schicksal teilten sie mit rekordverdächtigen weiteren 30 Fahrern. Heißt im Umkrehrschluss: Nur 41 Skirennläufer meisterten den unfair gesteckten Kurs.