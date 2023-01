Ski Alpin | Super G Unüberwindbar: Brignone gewinnt in St. Anton Stand: 14.01.2023 12:16 Uhr

Federica Brignone feiert mit einem ganz starken Lauf den ersten Saisonsieg im Super G. Kira Weidle schafft es in die Top Ten.

Es brauchte nicht viele Läuferinnen, um herauszufinden, wer das Rennen an diesem Tag für sich entscheiden würde. Federica Brignone war beim Super G in St. Anton das Maß aller Dinge. Mit einer engen Linie und viel Speed zeigte sie einen ganz starken Lauf. Vor allem im Zielhang überzeugte die Italienerin. Während die Konkurrenz im unteren Teil Probleme hatte, hielt sie die Linie und hatte im Ziel zunächst einen Vorsprung von einer Sekunde.

Konkurrenz für Brignone kam an diesem Tag nur aus der Schweiz: Joana Hählen fuhr ein hohes Tempo, hatte aber auch das nötige Glück, dass sie in einem unruhigen Lauf kein Tor verpasste. Mit der zweitschnellsten Zeit kam sie ins Ziel (+0.54s).

Knapp dahinter platzierte sich Lara Gut-Behrami. Die Siegerin von 2021 hatte viel Speed, durch kleinere Fehler aber nur Platz drei (+0.66s).

video Ski Alpin Super G der Frauen in St. Anton - das Rennen Die Frauen sind im Super G in St. Anton gefordert - das komplette Rennen im Video.

Kira Weidle überrascht

Für eine Überraschung sorgte Kira Weidle. Die DSV-Fahrerin, deren Paradedisziplin eigentlich die Abfahrt ist, hatte zeigte ein mutiges Rennen und war nach 30 Läuferinnen auf Platz sieben: das beste Ergebnis ihrer Karriere im Super G. Nur in der Lenzerheide in der vergangenen Saison erreichte sie diese Podestplatzierung.

"Es war ein brutal hartes Rennen", sagte sie im Sportschau-Interview. "Ich war mir zwischendurch nicht sicher, ob es lansam ist oder schnell. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, aber ich bin absolut zufrieden."

Video Ski Alpin Der Super-G in St. Anton mit Kira Weidle - Lauf und Interview Die Speed-Spezialistinnen sind in St. Anton im Super-G gefordert. Die Deutsche Kira Weidle möchte ihre Form aus der Abfahrt auch im Super-G zeigen.

Für Emma Aicher lief es weniger erfolgreich. Die erste 19-Jährige verpasste bereits nach wenigen Sekunden auf der Strecke das Tor und schied aus.

Zwei Super Gs in St. Anton

Eigentlich hätte am Samstag eine Abfahrt der Frauen stattfinden sollen. Doch das Wetter machte der ursprünglichen Planung einen Strich durch die Rechnung. Denn laut FIS-Regelung kann eine Abfahrt nur dann stattfinden, wenn zuvor auch ein Training durchgeführt wurde. Das musste wegen der schlechten Wetterbedingungen aber abgesagt werden. Statt einer Abfahrt und eines Super G fanden an diesem Wochenende in St. Anton also zwei Super Gs statt.