Slalom in Adelboden Straßer beim Slalom-Wahnsinn in Adelboden auf Podestkurs Stand: 08.01.2023 11:05 Uhr

Wird es der dritte Podestplatz in Folge in Adelboden für Linus Straßer? Der München schlängelte sich am Sonntag (8.1.2023) auf seiner Lieblingsstrecke elegant durch den Stangenwald und hat beste Chancen auf das Treppchen. Straßer liegt nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Platz. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr (im Live-Ticker bei sportschau.de).

Als Gejagter steht dann der Norweger Lucas Braathen im Starthäuschen. Er führt zur Halbzeit in Führung - und zwar deutlich. Braathen meistete den anspruchsvollen Kurs in 54,35 Sekunden und machte dabei im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten keinen klaren Fehler.

Der Schweizer Loic Meillard hat als Zweiter schon 0,52 Sekunden Rückstand, lässt die Eidgenossen beim traditionsreichen Weltcup-Slalom aber immer noch vom nächsten Coup träumen.

Lucas Braathen geht als Führender in den zweiten Durchgang.

Straßer mit Top-Ausgangslage

Auch Linus Straßer darf noch träumen. Das deutsche Slalom-Ass hat die Chance, zum dritten Mal in Folge im Schweizer Hexenkessel auf das Podest zu fahren. Nach dem ersten Durchgang beträgt sein Rückstand zum Führenden 0,60 Sekunden.

Straßer strahlte nach der hervorragenden Ausgangslage: "Es war ein solider Lauf. Ich hätte den Ski noch bisschen mehr gehen lassen können", erklärte Straßer, der mit einer leichten Erkältung an den Start gegangen ist, im ZDF. Als Vierter liegt Manuel Feller (Österreich/+ 0,82 Sekunden) sitzt Straßer im Nacken.

Favoriten verabschieden sich früh

Die Piste mit dem schwierigsten Zielhang im ganzen Ski-Weltcup wurde zwei Top-Favoiten zum Verhängnis und begann dramatisch: Top-Favorit Henrik Kristoffersen - Sieger beim Nacht-Slalom in Garmisch-Partenkirchen und mit der Startnummer eins am Start - wollte eigentlich die erste Richtzeit, setzen, doch der sonst so konzentrierte Norweger baute im oberen Bereich einen schlimmer Patzer ein, fuhr am Tor vorbei und musste den Berg nach oben steigen.

Das kostete Zeit und eine Top-Platzierung, aber zumindest kam der Norweger ins Ziel. Anders als der nächste heiße Kandidat auf das Podium: Clement Noel schied mit Startnummer 2 auf der schwierigen Strecke aus.

Damit war der Weg für Braathen frei, der die Chance nutzte und eine Zeit hinlegte, die keiner toppen konnte. Ob Braathens Nerven halten, wird sich ab 13:30 Uhr zeigen.

Fünf Deutsche hoffen auf das Finale

Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf), David Ketterer (SSC Schwenningen), Adrian Meisen (SC Garmisch) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) müssen versuchen, mit hohen Startnummern noch ins Finale zu fahren.