Ski Alpin in Palisades Tahoe Straßer führt nach Fabellauf in Palisades Tahoe Stand: 25.02.2024 19:40 Uhr

Gelingt Linus Straßer sein dritter Weltcupsieg in diesem Winter? Die Chancen dafür stehen mehr als gut. Nach dem ersten Lauf führt der Münchner das Klassement in Palisades Tahoe am Sonntag (25.02.2024) souverän an.

Der 31-Jährige zauberte in Kalifornien einen phänomenalen ersten Durchgang in den Schnee. Sein Vorsprung vor dem Finale (22 Uhr im BR-Livestream) beträgt bereits vier Zehntelsekunden auf den Franzosen Clement Noel. Manuel Feller (Österreich) liegt zur Halbzeit auf Rang drei (+0,46 Sekunden).

Straßer hatte in diesem Winter bereits die beiden prestigeträchtigen Rennen in Kitzbühel und Schladming gewonnen. Schafft er auch in Palisades Tahoe den Sieg, würde er im Kampf um die kleine Kristallkugel weiter Druck auf den führenden Feller ausüben.

Straßers Mut wird belohnt

Straßer ging das Rennen mit der frühen Startnummer zwei an und konnte sich direkt an Henrik Kristoffersen messen. Die Zeit des Norwegers, der am Vortag noch Zweiter im Riesenslalom geworden war, knackte er ohne Mühe. Schon zu Beginn passte der Ryhthmus bei den Schwüngen, zudem baute er kaum Rutschphasen ein. Auch den Mittelhang meisterte Straßer mit Mut und Bravour und setzte sich mit großem Vorsprung an die Spitze.

An seiner Zeit biss sich die Konkurrenz reihenweise die Zähne aus. Auch Feller, der in diesem Winter bereits drei Siege im Slalom feiern konnte, musste sich geschlagen geben und braucht eine Aufholjagd im zweiten Durchgang. Hinter dem Österreicher werden die Zeitabstände nach vorne schon größer. Einzig Timon Haugan (Norwegen) konnte den Rückstand auf Straßer noch unter eine Sekunde halten.

Sebastian Holzmann erwischte dagegen einen schlechten Lauf und wird im zweiten Durchgang nicht dabei sein. Der 30-jährige Oberstdorfer fand auf der herausfordernden Piste zu keinem Zeitpunkt seine Linie und kam mit über vier Sekunden Rückstand auf Straßer ins Ziel. Auch Anton Tremmel (+3,92 Sekunden) und Fabian Himmelsbach (+3,96) bleibt im Finale nur die Zuschauerrolle.

Kleine Kristallkugel: Straßer jagt Feller

Straßer hat noch Chancen auf die kleine Kristallkugel im Slalom. Aktuell liegt er in der Disziplinwertung auf Rang zwei mit 164 Punkten Rückstand auf Feller (490). Inklusive des Rennens in Palisades Tahoe sind in dieser Saison noch 400 Punkte zu vergeben. Den Gesamtweltcup hatte sich der Schweizer Marco Odermatt bereits am Vortag mit seinem Sieg im Riesenslalom vorzeitig und zum dritten Mal in Folge gesichert.