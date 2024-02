Weltcup-Slalom in Chamonix Straßer fährt hinterher, Noel führt Stand: 04.02.2024 10:50 Uhr

Linus Straßer liegt nach dem ersten Slalom-Lauf in Chamonix nach einem Fahrfehler zurück. Clement Noel geht als Führender in den zweiten Durchgang.

Von Nicole Hornischer

Der Slalom in Chamonix gilt als einer der einfachsten im alpinen Weltcup-Zirkus - nicht zu vergleichen mit den schwierigen Hängen von Kitzbühel und Schladming, die Linus Straßer zuletzt so bravourös meisterte.

Nach zwei Siegen in Folge ging Straßer als Top-Favorit in das Rennen. Schon vor dem Slalom warnte der Bayer vor den Tücken in Chamonix: "Die vermeintlich einfachen Hänge sind oft die schwierigen" , sagte er am ARD-Mikrofon. Straßer zeigte schon oben leichte Unsicherheiten, und ausgerechnet im flachen Teil kurz vor dem Ziel leistete er sich einen Fehler und verlor viel Zeit - Platz 17. 1,24 Sekunden Rückstand hat der Münchner auf den Führenden Clement Noel. Der Franzose war in Chamonix schon zweimal erfolgreich.

Straßer: "Nicht einfach, schnell zu sein"

"Es ist hier zwar relativ einfach, aber es ist nicht einfach, schnell zu sein", stellte Straßer nach seinem Lauf im Interview mit der Sportschau fest. "Ich bin einen Ticken zuviel auf Linie gefahren. Ich muss im zweiten Lauf einfach etwas frecher fahren. Die Ausgangsposition ist gar nicht so schlecht ", sagte der 31-Jährige. Angesichts der hohen Temperaturen in Chamonix, weswegen schon die Speedrennen für dieses Wochenende abgesagt werden mussten, wird die Piste im Laufe des Rennens wohl immer weicher werden - ein klarer Vorteil für die frühen Starter im zweiten Durchgang.

Das Podium ist also noch möglich. Doch die Konkurrenz ist hart: Zweiter ist der Norweger Timon Haugan (+0,23) , auf Platz drei liegt der Führende im Slalom-Weltcup, Manuel Feller (+0,40) aus Österreich. Vielleicht gelingt Straßer im zweiten Lauf eine Aufholjagd - dass er das kann, hat er in der Vergangenheit schon öfter bewiesen. Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr.

Sebstian Holzmann schied nach einem Einfädler aus. Auch Linus Witte schaffte es nicht ins Ziel. Anton Tremmel und Fabian Himmelsbach konnten sich für den zweiten Lauf nicht qualifizieren,