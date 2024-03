Ski Alpin Straßer wahrt Podestchance in Aspen Stand: 03.03.2024 18:43 Uhr

Skirennfahrer Linus Straßer hat beim Slalom in Aspen Chancen auf sein viertes Podest in diesem Winter. Clement Noel liegt nach dem ersten Lauf am Sonntag (03.03.2024) in Führung. Manuel Feller braucht dagegen eine Aufholjagd, will er sich vorzeitig die kleine Kristallkugel sichern.

Straßer liegt im verschneiten Aspen (USA) derzeit auf Rang sechs. Die Spitze wird er wohl nicht mehr angreifen können. Dafür scheint der Rückstand auf den Franzosen Clement Noel mit 1,37 Sekunden bereits zu groß.

Das Podest sollte für den Münchner aber noch in Reichweite sein. Straßer fehlen aktuell nur drei Zehntelsekunden auf Kristoffersen auf Rang drei. Vor dem Norweger liegt noch Loic Meillard (Schweiz), der sich bei nur 0,27 Sekunden Rückstand auf Noel noch Chancen auf den Sieg ausrechnen kann.

Straßer patzt im Steilhang

Als Straßer seinen ersten Lauf in Angriff nahm, hatte die Konkurrenz bereits vorgelegt. Allen voran Meillard, der auf der eisigen Piste bestens zurechtgekommen war und die erste Richtzeit gesetzt hatte. Straßer fuhr vor allem im Mittelteil stark und war drauf und dran, Meillards Zeit zu knacken. Dann rutschte er im unteren Steilhang allerdings weg und verlor den Schwung. Das eingebüßte Tempo konnte er bis ins Ziel nicht mehr kompensieren. Wie es besser ging, zeigte Noel direkt im Anschluss, der seine ganze technische Klasse ausspielte und sich an die Spitze schob.

Sebastian Holzmann handelte sich bereits im oberen Steilhang einen großen Rückstand ein. Zwar brachte der Oberstdorfer seine Fahrt ohne große Fehler ins Ziel, dennoch fehlten Tempo und Biss. Mit 3,25 Sekunden Rückstand muss er um den zweiten Durchgang zittern. Dort ist Anton Tremmel in jedem Fall Zuschauer. Der 29-Jährige fädelte kurz vor dem Ziel ein und schied aus.

Fellers Kristallkugel muss wohl noch warten

Manuel Feller, vierfacher Sieger in dieser Saison und zuletzt in Palisades Tahoe erfolgreich, liegt nach einer durchwachsenen Vorstellung ebenfalls schon ein gutes Stück zurück. Nach gutem Beginn verlor der Österreicher im unteren Teil der Piste leicht die Kontrolle und hat als Neunter bereits 1,55 Sekunden Rückstand auf Noel.

Feller könnte in Aspen den Sieg im Slalom-Weltcup vorzeitig perfekt machen. Dafür müsste er allerdings das Rennen gewinnen oder auf einen groben Patzer Straßers hoffen, der sein ärgster Verfolger in der Disziplinwertung ist. Bei aktuell 204 Punkten Vorsprung sollte Feller die kleine Kristallkugel bei noch drei ausstehenden Rennen dennoch nicht mehr zu nehmen sein.

Stand nach 50 von 68 Startern