Riesenslalom Rekordjagd in Aspen - Odermatt nur knapp vorne Stand: 01.03.2024 19:14 Uhr

Er lässt nicht locker. Marco Odermatt führt auch nach seinem Gesamtweltcup-Sieg in der Vorwoche den Riesenslalom in Aspen an. Nach dem ersten Durchgang ist Odermatt auf Siegkurs und kommt der nächsten historischen Bestmarke näher.

Odermatt steht saisonübergreifend bei zehn Siegen in Folge im Riesenslalom. Auch in Aspen liegt der Schweizer Dominator, der am vergangenen Sonntag vorzeitig die große Kristallkugel holte, nach dem ersten von zwei Läufen vor dem Norweger Alexander Steen Olsen und Landsmann Loic Meillarrd. Der Abstand beträgt jedoch nur 0,12 Sekunden auf Steen Olsen. Alexander Schmid schied im Mittelteil der Strecke aus.

Ein weiterer Sieg würde Odermatt ganz nah an die Bestmarke von Ski-Ikone Ingemar Stenmark bringen - dem Schweden gelangen einst 14 Riesenslalom-Siege am Stück. Odermatt steht aktuell bei zehn, drei weitere Riesentor-Rennen stehen in diesem Winter noch an. Am Freitag wurde der Riesenslalom von Sölden nachgeholt, am Samstag folgt der ursprüngliche Wettbewerb in Aspen.

Überflieger Odermatt hat Maier-Rekord im Blick

Folgerichtig kann sich Odermatt am Freitag auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom sichern. Der 26 Jahre alte Dominator steht in der Abfahrt und im Super-G ebenfalls ganz oben. Gewinnt er diese Disziplinen, würde der Olympiasieger als erster Skirennfahrer seit dem Österreicher Hermann Maier vor 23 Jahren drei Kristallkugeln in einer Saison gewinnen.

Maiers Rekord des größten Vorsprungs im Gesamtweltcup (743) droht ebenfalls zu fallen und auch die Bestmarke für die meisten Saisonsiege (13) wackelt. Bisher steht Odermatt bei zwölf Erfolgen.

Feller verletzt raus - Slalom am Sonntag in Gefahr?

Manuel Feller, Zweiter im Gesamt-Weltcup und Führender in der Slalom-Wertung - musste seinen ersten Lauf verletzungsbedingt abbrechen, der Österreicher hielt sich sofort den Rücken. Ob er bis zum Slalom am Sonntag wieder fit wird, ist offen.

Kitzbühel- und Schladming-Sieger Linus Straßer liegt in der Slalom-Wertung auf Rang zwei, allerdings schon über 200 Punkte hinter Feller - bei nur noch drei Rennen. Überraschend schaffte es Straßer am Freitag im Riesenslalom in den zweiten Durchgang. Der Münchener fährt nur selten in dieser Disziplin mit.