Ski-Weltcup in Flachau Vlhova beim Nachtslalom zur Halbzeit vorne - Dürr braucht Aufholjagd 16.01.2024

Die Slovakin Petra Vlhova führt beim Nachtslalom in Flachau nach dem ersten Durchgang. Zweite ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die beim Weltcup in Zauchensee pausiert hatte. Lena Dürr braucht im finalen Lauf eine Aufholjagd.

Lena Dürr ging mit der Startnummer eins ins Rennen. Die Zeit, die sie vorlegte, war aber nicht vollkommen zufriedenstellend. In 54,27 Sekunden kurvte die 32-Jährige auf der Hermann-Maier-Strecke ins Ziel und hat vor dem zweiten Durchgang über eine Sekunde Rückstand auf die Führende Petra Vlhova (+1,26). Dürr, die im letzten Winter in Flachau Dritte wurde, belegt Platz sieben nach dem ersten Lauf.

Fünftes Saison-Podium für Dürr möglich

Damit ist für die Athletin vom SV Germering alles drin im Rennen um das Podest. Auf die drittplatzierte Schwedin Anna Swenn Larsson fehlen ihr gute sieben Zehntel Sekunden. Gelingt die Aufholjagd, könnte Dürr zum fünften Mal im siebten Rennen in dieser Saison auf dem Treppchen stehen. Ein Sieg gelang ihr in diesem Winter noch nicht.

Vlhova hauchdünn vorne

Die Slovakin Vlhova sorgte mit 53,01s für die bisher schnellste Zeit des Abends und geht als Führende in den zweiten Lauf mit hauchdünnen Vorsprung vor Mikaela Shiffrin. Die Erste im Gesamtweltcup und in der Slalomwertung hat nur sieben Hundertstel Sekunden Rückstand auf Vlhova.

Jessica Hilzinger, die sich beim Slalom in Kranjska Gora zum ersten Mal in dieser Saison für den zweiten Durchgang qualifiziert hatte und am Ende 20. wurde, fiel in der Flachau in alte Muster zurück. Mit fast vier Sekunden Rückstand erreichte sie das Ziel (+3,92) und wird den zweiten Lauf verpassen. Emma Aicher war nur merklich schneller. Mit einem Rückstand von 3,2 Sekunden verpasst sie ebenfalls das Finale.