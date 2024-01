Ski alpin Stangenspektakel: Kann Dürr den Nachtslalom gewinnen? Stand: 15.01.2024 16:27 Uhr

Beim Nachtslalom in Flachau will Lena Dürr wieder eine enge Linie fahren und am besten als Schnellste durchs Ziel rauschen.

Vier Podestplätze hat Lena Dürr in der Saison schon eingefahren, beim Nachtslalom im österreichischen Flachau will sie ihr Abo am Dienstag (16.01.2024, 18/20.45 Uhr im Livestream und Live-Ticker) verlängern und gerne auch als Tages-Schnellste ihren zweiten Karriere-Erfolg feiern.

Dürr ist der deutsche Trumpf im Slalom und aktuell im Weltcup beeindruckend konstant unterwegs. Nur für ganz oben auf dem "Stockerl" hat es für die 32-Jährige vom SV Germering in den bislang sechs Rennen der laufenden Saison, noch nicht gereicht.

Im slowenischen Kranjska Gora konnte sie einmal mehr Platz zwei einfahren. Zuvor war sie im finnischen Levi Zweite und Dritte sowie im letzten Rennen des vorigen Jahres in Lienz (Österreich) noch einmal Zweite geworden. Die Topstars Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin fuhren jeweils drei Siege ein. Auch in Flachau werden sie das Maß für die Konkurrentinnen sein.

Neue Chance auch für Aicher, Filser und Hilzinger

Neben Edel-Technikerin Dürr wollen auch Emma Aicher (SC Mahlstetten), Andrea Filser (SV Wildsteig) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) elegant durch die Stangen und vor allem in den zweiten Durchgang kurven.