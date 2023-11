Abfahrt-Weltcup Abgesagte Matterhorn-Abfahrt nun in Gröden Stand: 27.11.2023 21:51 Uhr

Eine der abgesagten Ski-Weltcup-Abfahrten am Matterhorn soll ersatzweise in Gröden gefahren werden. Das gab der Weltverband FIS am Montag (27.11.23) bekannt und terminierte das Männer-Rennen im Dolomiten-Ressort auf den 14. Dezember.

Zum zweiten Mal in Folge waren bei der angedachten Premiere in Zermatt jeweils zwei Abfahrten für die Frauen und Männer ausgefallen - im vergangenen Winter wegen Schneemangels, diesmal wegen starker Winde und zu viel Schneefall. Die Rennen dort gelten als Prestigeprojekt des umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch. In Gröden waren ohnehin bereits eine Abfahrt (15. Dezember) und ein Super-G (16. Dezember) geplant.