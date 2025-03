Para Ski Alpin Anna-Lena Forster mit Doppelschlag im Saisonfinale Stand: 25.03.2025 15:09 Uhr

Anna-Lena Forster zeigt im Saisonendspurt eine ganz starke Leistung und feiert zwei Weltcupsiege im Slalom. Auch Anna-Maria Rieder triumphiert.

Bei den zwei letzten Para Slalom-Rennen der Saison zeigte Anna-Lena Forster erneut eine ganz starke Leistung. Die 29-Jährige vom Bodensee holte beim Weltcup im Schweizer Veysonnaz gleich zweimal den Sieg. Am Montag (24.03.2025) verdrängte sie zwei Konkurrentinnen aus China, Sitong Liu und Wenjing Zhang, auf die Plätze zwei und drei.

Slalom-Weltmeisterin Forster unterstrich auch am Dienstag (25.03.2025), in welch starker Form sie in dieser Saison war. Denn auch beim zweiten Rennen holte sie sich souverän den Sieg in der sitzenden Klasse. Mit Bestzeiten in beiden Läufen siegte sie vor der Japanerin Momoka Muraoka und der Chinesin Sitong Liu.

Auch Rieder glänzt zum Finale

Erfolgreich lief es auch für Anna-Maria Rieder. Die 25-Jährige zeigte am Montag im Para-Slalom einen guten ersten Durchgang, lag zur Halbzeit auf Platz drei, fiel aber in Durchgang zwei noch auf den unglücklichen vierten Rang zurück. Unschlagbar zeigte sich die Schwedin Ebba Aarsjoe. Zweite wurde die Chinesin Mengqiu Zhang vor der Französin Aurelie Richard.

Deutlich besser lief es für die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin dafür am Dienstag. Wieder lag sie nach dem ersten Durchgang auf Rang drei. Mit Bestzeit im Finale fuhr sie aber noch zum Sieg: Sie gewann das Rennen vor der Französin Aurelie Richard und Michaela Gosselin aus Kanada.

Weniger gut verlief das Abschneiden der Männer. Alexander Rauen und Christoph Glotzner schieden aus. Leon Gensert wurde abgeschlagen Zehnter.