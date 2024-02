Rodeln in Altenberg Verrücktes Rennen: Taubitz rodelt vom 22. Platz zum Sieg Stand: 04.02.2024 10:53 Uhr

Rodlerin Julia Taubitz ist am Sonntag (04.02.2024) beim Heim-Weltcup in Altenberg vom 22. Platz noch zum Sieg gerodelt. Am Samstag hatte Max Langenhan ebenfalls eine wahnwitzige Aufholjagd in die Eisrinne gezaubert.

Taubitz hatte im ersten Lauf keine Chance. Die Bahn war extrem langsam, als die beste deutsche Rodlerin sich engerisch mit den Händen abschob. In 54,774 Sekunden war die Lokalmatadorin fast eine Sekunde langsamer als die Halbzeit-Führende Verena Hofer aus Italien, die von einer frühen Startnummer profitiert hatte.

Im zweiten Durchgang wechselte sich das Bild: Taubitz war früh dran und profitierte nun. In 53,197 Sekunden raste sie durch den anspruchsvollen Eiskanal. An dieser Zeit bissen sich alle Kontrahentinnen die Zähne aus. Taubitz gewann mit 0,149 Sekunden vor Elina Ieva Vitola aus Lettland und der Österreicherin Lisa Schulte.

Anna Berreiter hatte nicht ganz so viel Glück: Als 19. nach dem ersten Durchgang verbesserte sie sich noch auf den vierten Platz. Melina Fischer und Merle Fräbel lagen zur Halbzeit auf Platz fünf und sechs aussichtsreich im Rennen, konnten sich aber mit der hohen Startnummer im Finale nicht verbessern. Am Ende standen Platz sechs und sieben und damit ein starkes deutsches Teamergebnis zu Buche.

Langenhan mit furioser Aufholjagd

Bereits am Samstag (03.02.2024) hatte Max Langenhan eine furiose Aufholjagd abgeliefert und seinen fünften Weltcup-Sieg in diesem Winter geholt. Zur Halbzeit hatte der noch auf Rang 21 gelegen, ehe er dank eines überragenden zweiten Laufs die gesamte Konkurrenz hinter sich ließ.

Teamstaffel zum Abschluss

Die aufregenden Wochen in Altenberg - mit der WM am vergangenen Wochenende - enden am Sonntag mit der Teamstaffel (14.30 Uhr in der Sportschau).