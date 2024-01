Rodel-WM in Altenberg Julia Taubitz rodelt zu WM-Silber Stand: 28.01.2024 13:02 Uhr

Nächste Medaille für Julia Taubitz. Bei der Rodel-WM wurde die Sächsin am Sonntag im Einsitzer-Rennen Zweite. Beim Sprint am Freitag hatte sich die 27-Jährige bereits Gold gesichert.

Ein Kommentar von Dirk Hofmeister

Taubitz musste sich in zwei Läufen nur der Österreicherin Lisa Schulte geschlagen geben. Der Vorsprung der neuen Weltmeisterin betrug am Ende 0,104 Sekunden. Bronze ging an Madeleine Egle und damit an eine weitere Österreicherin (+ 0,175 Sekunden). Egle fuhr dabei sogar einen neuen Bahnrekord.

Überraschungs-Weltmeisterin

Die 23-jährige Schulte legte bereits beim ersten Lauf am Vormittag die schnellste Zeit in den Eiskanal. Die 23-Jährige ging mit einem Vorsprung von 0,110 Sekunden ins Finale. Hier konnte Taubitz der Überraschungs-Weltmeisterin, die im Sprint nur WM-14. wurde und in ihrer Karriere noch keinen Weltcupsieg feiern konnte, zwar noch sechs Tausendstelsekunden abnehmen. Mehr war für Taubitz aber nicht drin.

Taubitz: "Lisa war heute unschlagbar"

Taubitz blieb nach der Silbermedaille selbstkritisch: "Es waren nicht die besten Läufe. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich ja schon die besten Läufe abrufen wollte" , sagte sie im ZDF. Trotzdem freute sich Taubitz - über ihre zweite Medaille bei der WM in Altenberg und insgesamt über die sechste WM-Medaille für das deutsche Team bei der Heim-WM. "Aber ich bin unheimlich froh, dass es heute eine Medaille geworden ist. Die Lisa war heute einfach unschlagbar. Da kann ich nur meinen Hut ziehen."

Fräbel fährt in die Top 5

Gute Rennen zeigten auch die deutschen Nachwuchsfahrerinnen Merle Fräbel und Melina Fabienne Fischer. Die 20-jährige Suhlerin Fräbel schnupperte als Fünfte sogar an den Medaillenrängen (+ 0,324 Sekunden). Die 19-jährige Zwickauerin Fischer wurde bei ihrer ersten WM Zwölfte (+ 0,873 Sekunden).

Titelverteidigerin scheidet in der Quali aus

Titelverteidigerin Anna Berreiter erwischte dagegen einen Tag zum Vergessen. Nach einem Fahrfehler stürzte sie fast, den Sturz konnte die 24-Jährige zwar gerade noch verhindern, am Ende landete sie aber nur auf dem 24. Platz und verpasste damit den finalen Durchgang.

Heute ab 14 Uhr noch Teamstaffel

Die WM in Altenberg wird am Sonntagnachmittag noch mit der Teamstaffel abgeschlossen. Ab 14 Uhr wollen Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl/Tobias Arlt und Dajana Eitberger/Saskia Schirmer eine weitere WM-Medaille holen.