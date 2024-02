Rodeln in Altenberg Wendl/Arlt erleben "Katastrophe" im zweiten Lauf Stand: 03.02.2024 10:54 Uhr

Nach dem ersten Lauf sah es für die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt beim Heim-Weltcup in Altenberg noch vielversprechend aus. Doch im Finale lief überhaupt nichts zusammen.

Eine Woche nach der Bronze-Medaille bei den Weltmeisterschaften in Altenberg haben die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt an gleicher Stelle ein böse Erwachen erlebt. Am Samstag (03.02.2024) lagen die Beiden nach dem ersten Lauf noch in Führung, ehe sie im zweiten Durchgang böse patzten und bis auf Rang 16 durchgereicht wurden.

Ihr Rückstand auf die am Ende siegreichen Österreicher Juri Gatt und Riccardo Schöpf, die sich bereits den WM-Titel gesichert hatten, betrug am Ende über eine Sekunde. Mit Thomas Steu und Wolfgang Kindl holte ein weiteres Duo aus der Alpenrepublik Platz zwei - wenn auch nur mit denkbar knappen Rückstand (+0,008 Sekunden).

Grober Patzer kostet Wendl/Artl den Sieg

Wendl/Arlt hatten im ersten Lauf noch die Bestzeit in den Eiskanal gezaubert (42,493 Sekunden). Ihr Vorsprung auf Gatt und Schöpf betrug allerdings nur 0,038 Sekunden. Auch Steu/Kindl lauerten mit 0,046 Rückstand. Die beiden österreichischen Duos überzeugten im zweiten Lauf mit der exakt gleichen Zeit (42,460 Sekunden) und erhöhten den Druck auf Wendl und Arlt.

Doch für die sechsfachen Olympiasieger lief es schon am Start nicht zusammen. Zu allem Überfluss leisteten sie sich direkt im Anschluss an der Schlüsselstellte zwei grobe Patzer, womit sämtliche Chancen dahin waren. Am Ende fielen die Beiden mit über eine Sekunde Rückstand weit zurück.

Wendl: "Das ist unerklärlich"

" Was soll man sagen? Es war ein Mordseinschlag in der Ausfahrt 9 - eine Katastrophe ", sagte Arlt im Anschluss entsprechend enttäuscht am Sportschau-Mikrofon. Wendl ergänzte: " Man möchte nach so einem Fehler nur noch aussteigen. Das ist unerklärlich. Aber so ist der Sport. Wir sind Menschen, keine Maschinen ."

Die beiden weiteren deutschen Doppelsitzer konnten im Kampf um die Podestplätze erwartungsgemäß nicht eingreifen. Hannes Orlamünder (Schwarza) und Paul Gubitz (Zella Mehlis) fielen nach einem Patzer im zweiten Lauf noch auf Rang sieben zurück (+0,385). Die Youngster Moritz Jäger (Zella-Mehlis) und Valentin Steudte (Suhl) beendeten den Wettkampf als Neunte (+0,530).