Rodeln Taubitz und Loch mit Siegchancen in Sigulda Stand: 02.03.2024 16:07 Uhr

Julia Taubitz peilt beim Weltcupfinale in Sigulda ihren vierten Saisonsieg im Einsitzer an. Die 28-Jährige vom

WSC Erzgebirge Oberwiesenthal führt nach dem ersten Lauf und bestätigte damit ihre Ausnahmestellung in diesem Winter. Bei den Männern hat Felix Loch vor dem zweiten Lauf die beste Ausgangssituation aller deutschen Starter.

Taubitz fuhr auf der von ihr eher ungeliebten Bahn in Lettland in 41,487 Sekunden die Tagesbestzeit. Damit verwies sie die Lokalmatadorinnen Elina Ieva Vitola (+ 0,198 Sekunden) und Sigita Berzina (+ 0,234) auf die Plätze.

Anna Berreiter vom RC Berchtesgaden fuhr mit einem Rückstand von 0,260 Sekunden auf Rang vier und hat ebenfalls noch Chancen, durch einen guten zweiten Lauf aufs Podium zu rutschen.

Felix Loch jagt Dominik Fischnaller

Bei den Männern liegt der Italiener Dominik Fischnaller nach dem ersten Lauf in Führung. Knapp dahinter landete Felix Loch (Königssee/+ 0,079) auf Rang zwei. Der dreifache Olympiasieger bestätigte damit seine gute Form und könnte auf der WM-Bahn noch einen "Hattrick" schaffen. Am vergangenen Wochenende hatte der 34-Jährige an gleicher Stelle sowohl das Einsitzerrennen als auch den Sprint gewonnen.

Mit den zeitgleichen Nico und David Gleirscher liegen zwei Österreicher in Lauerstellung auf dem geteilten dritten Rang (+ 0,094). In Abwesenheit des derzeit besten DSV-Rodlers, Max Langenhan belegt Timon Grancagnalo als zweitbester Deutscher auf dem enttäöuschenden 19. Rang. Sein Rückstand auf den Führenden beträgt bereits 1,098 Sekunden.,

Quelle: wp