Rodel-Weltcup Rodeln - Loch siegt in Sigulda, Langenhan holt Gesamtweltcup Stand: 25.02.2024 12:44 Uhr

Er hat es geschafft: Max Langenan krönt sich beim Weltcup in Sigulda zum ersten Mal in seiner Karriere zum Gesamtsieger. Dabei profitierte der Rodel-Dominator vor allem von einem Patzer seines Kontrahenten Jonas Müller, der vor dem Weltcup in der Gesamtwertung auf Rang zwei lag, aber durch einen Sturz keine Punkte mehr sammeln konnte.

Von Marjorie Maurer

Auch Langenhan hatte zunächst ungewohnte Probleme. Der 25-Jährige, der in dieser Saison bereits sechs Weltcup-Siege feierte, fuhr im ersten Durchgang noch zögerlich. So blieb für den 25-Jährigen nur Rang vier nach Durchgang eins. Deutlich besser lief es dafür im zweiten Lauf. Er fuhr die ideale Linie und landete auf Platz drei.

Vor dem Sprint am Sonntagnachmittag und dem Finale am ersten März-Wochenende an gleicher Stelle ist Langenhan nach einer starken Saison, in der er bislang sechs Mal den Weltcupsieg holte und einem WM-Titel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Loch liefert

Für die größte Überraschung sorgte aber Felix Loch. Der Berchtesgadener hatte in diesem Winter immer wieder mit seiner Leistung zu kämpfen. In Sigulda lieferte er aber. Der 34-Jährige ging extrem viel Risiko, vermeidetet nur knapp einen Sturz, aber wurde dafür auch belohnt: Nach dem ersten Durchgang lag er auf Platz zwei, nur 0.046 von Platz eins entfernt. Im zweiten Durchgang zeigte er dann eine Phänomenale Vorstellung und holte sich seinen 51. Weltcup-Sieg. Für Loch war es der erste Saisonsieg. Zweiter wurde der Lette Kristers Aparjods

Eggert verkündet Comeback

Neben den deutschen Triumphen ließ auch Toni Eggert aufhorchen. Der 35-Jährige gab bekannt, dass er in der kommenden Saison wieder als Aktiver in den Weltcup zurückkehren wird. Aktuell trainert Eggert das US-Team. Mit seinem Teamkollegen Sascha Benecken gewann er bei den Olympischen Spielen 2018 im Doppelsitzer Bronze und 2022 Silber. Mit welchem Partner er fahren wird, ist noch nicht bekannt.