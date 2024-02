Rodeln Vier Rodel-Weltcups 2024/2025 in Deutschland Stand: 20.02.2024 14:13 Uhr

Zehn Weltcups, davon vier auf drei deutschen Eisbahnen - so sieht der Rennrodel-Kalender im kommenden Winter aus. Auch einer der Saisonhöhepunkte findet in einem deutschen Eiskanal statt.

Der Rennrodel-Weltcup gastiert auch in der kommenden Saison viermal an deutschen Eisbahnen. Wie aus dem vom Weltverband FIL bekannt gegebenen Rennkalender für die Saison 2024/2025 hervorgeht, macht der Weltcup-Tross in Oberhof, Altenberg und Winterberg Station.

Zweimal in Oberhof

Das Thüringer Oberhof wird dabei wie in diesem Winter zweimal Schauplatz der Rodel-Wettbewerbe sein vom 13. bis 15. Dezember 2024 und 24. bis 28. Januar 2025 geht es durch den Eiskanal am Rennsteig. Auf der schwierigen Bahn im sächsischen Altenberg machen Max Langenhan, Julia Taubitz und Co. vom 10. bis 12. Januar Stopp.

Europameisterschaft in Winterberg

Einer der Saisonhöhepunkte findet vom 17. bis 19. Januar 2025 in Winterberg statt. In der Eisrinne im Hochsauerland geht es nicht nur um Weltcup- sondern auch um Europameisterschafts-Ehren. Die Weltmeister-Titel werden zwei Wochen später auf der Olympiabahn von 2010 im kanadischen Whistler vergeben.

Saisonfinale in Asien

Der Saison-Auftakt findet am letzten November-Wochenende im norwegischen Lillehammer statt. Das Saisonfinale wird 2025 in Asien ausgetragen. Vom 14. bis 16. Februar geht es im südkoreanischen Pyeonchang zunächst auf der Olympiabahn von 2018 ins Tal. Auch das Weltcup-Finale vom 21. bis 23. Februar soll nach Weltverband-Angaben in Asien stattfinden. Wo genau, steht aber noch nicht fest.

Der Rennrodel-Kalender 2024/25 Datum Ort 29. November - 1. Dezember 2024 Lillehammer (Norwegen) 6. - 8. Dezember 2024 Innsbruck-Igls (Österreich) 13. - 15. Dezember 2024 Oberhof 3. - 5. Januar 2025 Sigulda (Lettland) 10. - 12. Januar 2025 Altenberg 17. - 19. Januar 2025 Winterberg - auch EM 24. - 26. Januar 2025 Oberhof 6. - 8. Februar 2025 Whistler (Kanada) - auch WM 14. - 16. Februar 2025 Pyeongchang (Südkorea) 21. - 23. Februar 2025 Asien - noch nicht bekannt