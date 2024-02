Rodel-Weltcup in Oberhof Zwei deutsche Doppelsitzer-Schlitten fahren aufs Podest Stand: 17.02.2024 11:54 Uhr

Beim Heim-Weltcup in Oberhof haben es gleich zwei deutsche Doppelsitzer-Duos aufs Podest geschafft. Nur der Sieg gelang nicht, der ging nach Österreich.

Die Rennrodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) sind beim Weltcup im Thüringer Oberhof am Samstag (17.02.2024) Zweite geworden. Dem Duo aus Bayern fehlten nach zwei Läufen nur 0,073 Sekunden auf den Sieg. Der Tageserfolg ging an die Österreicher Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Die Weltcupführenden rasten beide Läufe in 1:23,333 Minuten ins Tal.

Für einen zweiten deutschen Podestplatz sorgten Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Schwarza/Zella-Mehlis), die auf ihrer Heimbahn Dritte wurden. Das Duo war 0,019 Sekunden langsamer als Steu/Kindl.

Wendl: "Geht in die richtige Richtung"

Die sechsfach-Olympiasieger Wendl/Arlt waren bereits im ersten Lauf Zweite, konnten sich im Finale mit der Laufbestzeit aber noch einmal steigern. Wendl, der in der vergangenen Woche noch mit einer Handverletzung am Start stand, sagte zum Rennen auf der bestens präparierten Eisbahn: "Unser Setup war auf Reif eingestellt, im zweiten war es dann ein bisschen belegter. Dann ist der Schlitten besser gelaufen. Es geht in die richtige Richtung." Auch Arlt freute sich und blickte im ZDF bereits auf den Sprint-Wettkampf am Sonntag: "Morgen im Sprint greifen wir noch mal richtig an. Am Start fehlt es nicht, da sind wir fit. Tobi ist dank der Physios wieder voll hergestellt."

Der dritte deutsche Schlitten mit Moritz Jäger/Valentin Steudte (Zella-Mehlis/Suhl) kam auf Rang sieben (+ 0,589 Sekunden).

Heute noch Frauen-Doppelsitzer und Männer-Einzel

Am Samstag (17.02.2024) finden in Oberhof noch die Wettkämpfe der Doppelsitzer-Frauen und der Männer-Einsitzer statt. Bei den Doppelsitzer-Frauen führt das deutsche Duo Dajana Eitberger/Saskia Schirmer nach dem ersten Lauf.

Die Männer-Einsitzer fahren ab 12.10 Uhr in ihrem ersten Lauf in neuer Startreihenfolge. Wegen der warmen Temperaturen und damit unfairer werdenden Bedingungen fahren die besten Fahrer nicht wie sonst üblich am Ende des Laufs, sondern in der Mitte. Das Finale ab 14.10 Uhr wird in umgekehrter Reihenfolge des ersten Laufs gefahren.