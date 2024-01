Wintersport Zwei Rennrodel-Weltcups in Oberhof: Die wichtigsten Infos Stand: 30.01.2024 11:53 Uhr

Mit dem Thüringer Max Langenhan startet ein frisch gekürter Weltmeister in Oberhof bei den beiden Rennrodel-Weltcups im Februar 2024. Was Sie noch zu Terminen, Tickets und Anreise wissen müssen, finden Sie hier.

Von MDR THÜRINGEN

Gleich zwei Mal steht ein Rennrodel-Weltcup im Wintersportkalender 2024 von Oberhof. Am Wochenende vom 10. bis 11. Februar und noch einmal am Wochenende vom 17. bis 18. Februar sind die Rennen geplant.

Wer sind die deutschen Titelhoffnungen beim Rodel-Weltcup in Oberhof?

Aus Thüringen gibt es mehrere Starter, die auf die vorderen Plätze schauen. Die Hoffnungen liegen vor allem auf dem Thüringer Max Langenhan. Er wurde kürzlich bei der Rodel-WM in Altenberg Weltmeister. Der in Friedrichroda im Kreis Gotha wohnende deutsche Spitzenrodler ist der Lokalmatador bei den beiden Rodel-Weltcups, die im Februar in Oberhof ausgetragen werden.

Max Langenhahn soll in Oberhof zu Gold rodeln.

Die Suhler Rennrodlerin Merle Fräbel hat laut dem Thüringer Schlitten- und Bobverband außerdem in Altenberg zur Weltmeisterschaft einen neuen Bahnrekord aufgestellt. Auch Julia Taubitz hat einen Lauf. Sie holte Gold und Silber bei der Rennrodel-WM. Zwar kommt sie aus Sachsen, trainiert aber nach Angaben des Verbandes auch in Oberhof.

Warum gibt es 2024 zwei Rodel-Weltcups in Oberhof?

Dieses Jahr gibt es gleich zwei Weltcuprennen im Rennrodeln in Oberhof - an zwei Wochenenden hintereinander. Nach Angaben von Sebastian Lenk vom veranstaltenden Thüringer Schlitten- und Bobsportverband ist das ungewöhnlich, es sei aber keine Premiere. Zum einen achte der Weltverband auf eine nachhaltigere Ausrichtung der Rodel-Wettbewerbe. Zum anderen seien weitere Eiskanäle aktuell nicht für Weltcup-Rennen zugelassen, wie etwa im bayerischen Königssee.

Neben der Freude über die zweifache Austragung sei die Organisation und Durchführung aber auch eine enorme Herausforderung. Rund 200 Ehrenamtliche organisieren und betreuen die Rennen und müssen dafür laut Sebastian Lenk oft extra Urlaub nehmen.

Wo bekommt man Tickets für die Wettkämpfe?

Die Tickets für die beiden Weltcup-Veranstaltungen kosten zwischen 10 und 40 Euro. VIP-Tickets sind teurer. Kinder unter zehn Jahren erhalten freien Eintritt. Einen ermäßigten Eintrittspreis gibt es für Schüler, Studierende sowie Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis. Es sind noch für alle Veranstaltungen Tickets erhältlich, Stand 30. Januar.

Mit wie vielen Besuchern wird beim Rodel-Weltcup gerechnet?

Der Thüringer Schlitten- und Bobverband rechnet zu beiden Weltcup-Rennen mit jeweils rund 3.000 Besuchern in Oberhof. Der Ticketverkauf laufe gut, sagte Verbandssprecher Lenk.

Was muss ich zur Anreise nach Oberhof beachten?

Parkplätze

An den Wettkampftagen können Besucher, die mit dem Auto anreisen, diese Parkplätze in Oberhof nutzen:

Gründle 1: Rudolf-Breitscheid-Straße 41

Gründle 2: Am Schlossberg 3

Reisebusse können nach vorheriger Absprache in der Tambacher Straße parken

Nur für VIP- und Ehrengäste gibt es den Parkplatz am Wadeberg: Dr.-Theo-Neubauer-Straße 29

An den Trainingstagen vom 5. bis 9. Februar 2024 sowie vom 13. bis 15. Februar 2024 und am Ruhetag, 12. Februar, können Besucher alle Parkplätze in Oberhof nutzen. Ein Busshuttle gibt es an diesen Tagen nicht.

Busshuttle

Während der Rodel-Wettkämpfe wird ein Busshuttle eingerichtet. Von der Haltestelle Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberhof nahe der Besucherparkplätze fahren die Pendelbusse regelmäßig zur Eisarena.



In Oberhof hat die Stadt zudem einen "Skibus" eingerichtet, der die Pendelbusse unterstützt. Dieser fährt zu folgenden Zeiten:

10. Februar 2024: 8 - 17 Uhr

11. Februar 2024: 8 - 17 Uhr

16. Februar 2024: 8 - 17 Uhr

17. Februar 2024: 8 - 17 Uhr

18. Februar 2024: 8 - 17 Uhr

Ein- und aussteigen können Gäste am oberen Eingang (Herrenstart) der Eisarena. Die Rückfahrt nach den Wettkämpfen erfolgt ebenfalls von dort.

Zeitplan für die Rodel-Weltcups in Oberhof

10. Februar (Sonnabend):

09:30 Uhr: 1. Lauf Herren Doppelsitzer

10:18 Uhr: 1. Lauf Damen Doppelsitzer

11:15 Uhr: 2. Lauf Herren Doppelsitzer

12:07 Uhr: 2. Lauf Damen Doppelsitzer

13:05 Uhr: 1. Lauf Damen Einsitzer

14:30 Uhr: 2. Lauf Damen Einsitzer

11. Februar (Sonntag):

10:00 Uhr: 1. Lauf Herren Einsitzer

11:30 Uhr: 2. Lauf Herren Einsitzer

13:30 Uhr: Team-Staffel-Weltcup

17. Februar (Sonnabend):

09:15 Uhr: 1. Lauf Herren Doppelsitzer

10:03 Uhr: 1. Lauf Damen Doppelsitzer

11:00 Uhr: 2. Lauf Herren Doppelsitzer

11:51 Uhr: 2. Lauf Damen Doppelsitzer

13:15 Uhr: 1. Lauf Herren Einsitzer

14:48 Uhr: 2. Lauf Herren Einsitzer

18. Februar (Sonntag):

09:30 Uhr: 1. Lauf Damen Einsitzer

10:55 Uhr: 2. Lauf Damen Einsitzer

12:30 Uhr: Sprint Herren Einsitzer

13:20 Uhr: Sprint Herren Doppelsitzer

13:50 Uhr: Sprint Damen Doppelsitzer

14:35 Uhr: Sprint Damen Einsitzer

Wird der Rodel-Weltcup in Oberhof im Fernsehen übertragen?

Ja, die beiden Oberhofer Weltcup-Rennen im Rodeln werden in der ARD zu sehen sein. Der MDR berichtet ausführlich von den Wettkämpfen bei Sport im Osten.

Wie viele Sportler werden zum Rennrodel-Weltcup erwartet?

Es haben sich Sportler aus 19 Nationen zu den beiden Weltcup-Rennen angemeldet. Insgesamt rechnet der Thüringer Schlitten- und Bobverband mit jeweils rund 150 Sportlern, Trainern und Funktionären in Oberhof.

Der Eiskanal in Oberhof

Mit bis zu 120 km/h fahren die Sportler und Sportlerinnen auf der Oberhofer Eisbahn, die für Bob-, Rodel- und Skeleton-Fahrten genutzt wird. Der Eiskanal ist 1.354,5 Meter lang und weist 15 Kurven auf. Das durchschnittliche Gefälle beträgt 9,2 Prozent. Die Herren fahren im Rodel-Wettbewerb über 1065,2 Meter, die Damen über 945,6 Meter. Für die Teamstaffel beträgt die Länge 1.058,6 Meter. Nach Angaben des Thüringer Schlitten- und Bobverbandes ist die Bahn in Oberhof die modernste bei den internationalen Weltcup-Rodelwettbewerben.

MDR (rom)