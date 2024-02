Nordische Kombination Platz zehn - Armbruster patzt im Springen in Otepää Stand: 10.02.2024 12:03 Uhr

Diesmal wird es wohl keine Topplatzierung: In Otepää geht Kombiniererin Nathalie Armbruster nach einem verpatzten Sprung mit großem Rückstand in den Langlauf. Haruka Kasai gewann am Samstag (10.02.2024) den ersten Teil des Wettkampfes vor DSV-Athletin Svenja Würth.

Armbruster, die es zuletzt in Seefeld zweimal aufs Podium geschafft hatte, kam nicht über eine Weite von 88,5 Meter hinaus und geht am Nachmittag als Zehntplatzierte eine Minute nach auf Kasai, die einen starken Sprung über 96 Meter hinlegte, in die Loipe.

Die starken Norwegerinnen Ida Marie Hagen (4./+31 Sekunden), Gyda Westvold Hansen (7./+41 Sekunden) und Mari Leinan Lund (5./+36 Sekunden), die bei ihrem Sprung auf 97,5 Metern in den Schnee greifen und deshalb große Abzüge hinnehmen musste, sind in Schlagweite zur Spitze. Zwischen ihnen hat sich Jenny Nowak als Siebte (+41 Seunden) mit 91 Metern eingereiht.

Würth mit "nahezu perfektem Absprung"

Ihre gute Form auf der Schanze stellte Würth als beste deutsche Athletin erneut unter Beweis. Zwar gelang es ihr bei einer ernormen Weite von 95 Metern nicht mehr, den Telemark zu setzen und geht deshalb mit einem kleinen Rückstand (+18 Sekunden) in die Loipe. " Der Absprung war nahezu perfekt ", sagte Würth. Und auch Maria Gerboth zeigte eine starke Leistung im Springen, mit 89,5 Metern liegt sie nur 36 Sekunden hinter Würth auf Rang neun vor Armbruster.

Schafft Armbruster noch Platz drei im Gesamtweltcup?

In allen elf vorigen Rennen hatte es bisher norwegische Doppelsiege gegeben. Überhaupt schaffte es erst fünfmal eine nicht-norwegische Athletin aufs Podest - dreimal war das Armbruster. Die DSV-Athletin ist entsprechend auch im Gesamtweltcup hinter Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund Vierte, auf die Letztgenannte war der Rückstand vor dem Wettkampf am Samstag mit 82 Punkten so, dass sie sogar noch Hoffnung auf Platz drei haben kann. Nun muss sie aber auch fürchten, dass Kasai (35 Punkte Rückstand) aufholt.