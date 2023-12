Nordische Kombination Zu viel Wind: NoKo-Springen der Frauen abgesagt Stand: 15.12.2023 10:57 Uhr

Beim Weltcup in Ramsau it das Springen bei den Kombiniererinnen dem starken Wind zum Opfer gefallen. Vor dem abschließenden Langlauf geht das Ergebnis des Probedurchgangs in die Wertung.

Von wp

Das hatten sich alle Athletinnen anders vorgestellt: Wegen zu starken Windes wurde das Springen im Frauenwettbewerb der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau ersatzlos gestrichen. Stattdessen wird vor dem abschließenden 5-km-Langlauf (15 Uhr) laut FIS nun das Ergebnis des Probedurchgangs gewertet.

Jenny Nowak jagt Westvold Hansen

Den gestrigen provisorischen Wettkampfsprung hatte die Norwegerin Gyda Westvold Hansen gewonnen. Damit geht die Frau im Gelben Trikot mit 26 Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Jenny Nowak und der Finnin Minja Korhohen auf die Fünf-Kilometerstrecke. Nur sechs Sekunden später geht dann auch die starke Läuferin aus Norwegen, Ida Marie Hagen, in die Spur.

Gerboth, Würth und Armbruster in der Verfolgung

Neben Jenny Nowak war auch Maria Gerboth beim gestrigen Warm-up in die Top-10 gesprungen. Gerboth geht als Siebte mit einem Rückstand von 1:01 Minuten Rückstand auf die Weltcupführende in die Loipe. Nur fünf Sekunden später folgt dann Nathalie Armbruster. Außerdem gehen noch Svenja Würth (12./+ 1:20) und Sophia Maurus (21./+ 2:51) heute Nachmittag an den Start. Die deutsche Nordische Kombinierin Ronja Loh startete gestern nicht und wird deshalb auch heute nicht die fünf Kilometer laufen.