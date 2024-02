Nordische Kombination in Seefeld Riiber legt erneut vor - Mach lauert Stand: 03.02.2024 11:53 Uhr

Jarl Magnus Riiber hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld (Österreich) auch am Samstag (03.02.2024) den Sieg fest im Blick. Bester Deutscher nach dem Springen ist erneut David Mach.

Von Jonas Schlott

Riiber hatte schon am Vortag seine Dominanz unterstrichen und den ersten von drei Wettkämpfen beim prestigeträchtigen Nordic Combined Triple in Österreich gewonnen. Durch seinen Sieg nahm er bereits einen Vorsprung von 6,2 Punkten mit in den Sprungdurchgang. Diesen wird der Norweger aller Voraussicht nach weiter ausbauen können.

Der 26-jährige achtfache Weltmeister führt das Klassement nach einem Satz auf 109 Meter erneut an und nimmt einen Vorsprung von 30 Sekunden mit in den 10-Kilometer-Langlauf am Nachmittag (ab 14.19 Uhr im Sportschau-Livestream und Ticker). Hinter ihm folgen die Österreicher Johannes Lamparter und Thomas Rettenegger.

Mach auf Rang vier

Erneut stark präsentierte sich David Mach, der in dieser Saison mit konstant guten Leistungen beim Springen überzeugt. Der 23-Jährige flog auf 105,5 Meter und ist derzeit Vierter (+44 Sekunden). " Es läuft wirklich gut. Ich muss nicht viel nachdenken und kann einfach meinen Sprung machen ", zeigte sich Mach zufrieden. Schon am Vortag hatte er sich eine gute Ausgangsposition verschafft, fiel dann im Langlauf aber zurück. " Gestern habe ich mir ein bisschen viel zugemutet, heute werde ich die ersten Runden etwas lockerer angehen ", kündigte Mach an.

Terence Weber (+59) liegt ebenfalls noch in den Top Ten, auch Manuel Faißt (+1,03 Minute) kann sich noch Hoffnung auf die vorderen Plätze machen. Johannes Rydzek, Vierter im Wettkampf am Freitag, erwischte keine guten Bedingungen und flog nur auf 97,5 Metern. Trotz Windkompensation liegt er aktuell nur auf Platz 18 (+1,28) und muss erneut eine Aufholjagd starten. Wendelin Thannheimer (+1,44) ist 21..

Geigers "Schritt in die falsche Richtung"

Vinzenz Geiger zeigte erneut eine ausbaufähige Leistung auf der Schanze. 98,5 Meter bedeuten nur Rang 32, der Olympiasieger muss auf der Loipe bereits zwei Minuten aufholen. " Das war wieder ein Schritt in die falsche Richtung ", haderte Geiger im Anschluss am Sportschau-Mikrofon. " Ich hoffe, dass ich wieder einige Plätze gutmachen kann. Aber morgen zählt es dann richtig ", sagte der Oberstdorfer mit Blick auf den abschließenden Wettkampf am Sonntag.

Auch Julian Schmid fehlte wie so oft in dieser Saison die Lockerheit beim Springen. Mit 95,5 Metern (Platz 34) nimmt er bereits einen Rucksack von 2:15 Minuten mit in den Langlauf. " Es hat wieder eine Welt gefehlt ", zeigte sich der WM-Zweite enttäuscht: " Mich hat es schon wieder in der Luft verdreht. Jetzt gilt es, sich auf den Tag morgen vorzubereiten ."

Beim Seefeld-Triple erhöht sich von Tag zu Tag die Streckenlänge im Langlauf. Nach den 7,5 Kilometern am Freitag werden am Samstag zehn Kilometer gelaufen, ehe das Finale am Sonntag über 12,5 Kilometer stattfindet. Das dürfte vor allem starken Läufern wie Rydzek, Geiger oder Schmid entgegenkommen. Zudem dünnt sich das Feld von Tag zu Tag aus, sodass im Finale am Sonntag nur die besten 30 Athleten am Start sind.