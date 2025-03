Nordische Ski-WM Medaillenhoffnung Armbruster stürzt bei Schmuddelwetter ab Stand: 02.03.2025 12:55 Uhr

Die deutsche Kombiniererin Nathalie Armbruster muss wohl alle Chancen auf ihre erste WM-Einzelmedaille nach einem schwachen Sprung begraben. Bei prasselnden Regen war Jenny Nowak am Sonntag (2. März 2025) die beste Deutsche auf der Schanze.

Von Platz sechs nach dem Springen geht Jenny Nowak in den abschließenden 5-km-Langlauf (16 Uhr im Sportschau-Live-Ticker). Maria Gerboth liegt als Achte auch noch aussichtsreich im Rennen. Armbruster ist dagegen als 20. abgeschlagen.

Laate gewinnt überraschend das Springen

Die Gejagte ist überraschend Ingrid Laate vom Gastgeberland. Bei schwierigen Bedingungen segelte Laate, die als Achte früh dran war, auf 97 Meter und damit auf die Pole Position. Alle Top-Favoritinnen bissen sich daran die Zähne aus - auch Armbruster, die als Weltcup-Spitzenreiterin als Letzte über die Schanze ging und nach einem Hüpfer auf 87 Meter kaum noch Chancen auf Medaillen hat. Bronze ist mehr als eine Minute entfernt, Gold satte 2:16 Minuten.

Die Frage der Fragen vor der letzten WM-Entscheidung bei den Frauen in der Nordischen Kombination lautete: Wer kommt am besten mit dem Dauerregen und der weichen Anlaufspur klar? Die Spur war vom stundenlangen Regen in Trondheim - es regnet oder schneit in Norwegens drittgrößter Stadt 200 Tage im Jahr - weich, aber zumindest für alle Athletinnen gleich.

Die Norwegerin Laate kam im Granasen-Skizentrum am besten zurecht. Sie geht damit 50 Sekunden vor Lisa Hirner (Österreich) und 1:05 Minuten vor ihrer Teamkollegin Ida Marie Hagen ins Rennen. Hagen gilt als beste Läuferin im Feld und dürfte den Angriff auf Gold starten.

Nowak nur acht Sekunden vom Podest weg

Silber oder Bronze hat auch Jenny Nowak noch im Blick. Nowak landete zwar bei 96 Metern, hatte aber Topbedingungen und bekam entsprechend viele Punkte abgezogen. Sie geht in einer großen Gruppe acht Sekunden nach der Drittplatzierten Hagen ins Rennen.

Kombiniererin Jenny Nowak liegt als Sechste nach dem Springen gut im Rennen.

Die beste Springerin des Weltcup-Winters Maria Gerboth erwischte den Absprung sehr gut, bekam aber für ihren Sprung auf 93,5 Meter keine guten Haltungsnoten und startet als Achte 1:27 Minuten nach Sprungsiegerin Laate.

Loh schlägt sich bei WM-Debüt wacker

Die 19-jährige Debütantin Ronja Loh vom VSC Klingenthal, die wegen einer Erkältung erst später angereist war, zeigte bei ihrem ersten WM-Auftritt trotz eines kurzfristig gewechselten Ski einen feinen Sprung auf 91,5 Meter (12. Platz/+1:48 Minuten). Die Flachländerin, Loh stammt aus Leipzig, gilt als starke Springerin und wird jetzt versuchen, in der Loipe nicht zu viele Plätze zu verlieren. " Das Wetter spielt nicht ganz mit, aber ich finde es trotzdem richtig cool. Den Langlauf werde ich einfach genießen" , strahlte Loh im ZDF.

Favoritin misslingt Sprung

Während Loh strahlte, war Armbruster beim ersten Teil des dritten und letzten Wettkampf der WM geknickt. Die 19-Jährige aus dem Schwarzwald zählte zu den Favoritinnen auf Edelmetall, konnte dem Druck aber nicht standhalten und kam auf der schwierigen Schanze nicht ins Fliegen. Armbruster wird einige Plätze aufholen können, sollte die Reise nach vorn noch für das Podest reichen, wäre es ein kleines Wunder.