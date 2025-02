Nordische Ski-WM DSV-Mixed-Team nach Springen auf Podestkurs Stand: 28.02.2025 13:15 Uhr

Das DSV-Team um Natalie Armbruster und Vinzenz Geiger liegt nach dem Springen im Mixed-Team auf Platz drei. In der Loipe will das Quartett die Medaille sichern.

Bei der Nordischen Ski-WM kämpfen zehn Teams um die Medaillen im Mixed-Team-Wettbewerb. Nach dem Springen führt das Quartett aus Norwegen die Konkurrenz an. Das Team um die Stars Gyda Westvold Hansen und Jarl Magnus Riiber, der die Tagesbestweite sprang, geht mit 14 Sekunden Vorsprung auf Japan mit Massenstart-Weltmeisterin Yuna Kasai in die abschließende Langlauf-Staffel.



Das DSV-Team um Vinzenz Geiger und Natalie Armbruster weißt vor dem Start (16.05 Uhr) in die Loipe 28 Sekunden Rückstand auf die Lokalmatadoren auf. " Ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin ", so die 19-jährige Triple-Siegerin von Seefeld. Armbruster ist überzeugt: " Wir werden heute um die Medaillen mitkämpfen ."

DSV-Team bringt sich in Position

Zwei Männer, zwei Frauen sind im Mixed-Team-Wettbewerb am Start. Für den DSV gingen Jenny Nowak (94,5m/61 Pkt.), Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Natalie Armbruster (93,5/59 Pkt.) zunächst über den Bakken. Seefeld-Triple-Sieger Geiger konnte die guten Bedingungen perfekt nutzen und flog mit 102,5 Metern satte 77 Punkte im Kampf um die Podestplätze ein. Schmid konnte nachlegen. Ihm gelang ein Satz auf 103,5 Metern. Das brachte noch einmal 79 Punkte aufs Konto.

" War eine coole Sache heute zu springen ", so Schmid. Das Norwegen mit vier starken Startern antritt, schreckt ihn nicht. " Wir werden versuchen anzugreifen ". Allerdings weiß er auch: " Es wird schwierig, die Norweger einzuholen, da muss man realistisch sein. Wir müssen etwas riskieren, aber eine halbe Minute ist schon viel ", sagte Schmid.