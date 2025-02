analyse Nordische Kombination Kombinierer Geiger gewinnt "Gigantenduell" Stand: 08.02.2025 14:48 Uhr

Kombinierer Vinzenz Geiger hat auch den Weltcup in Otepää gewonnen. Gegen seinen Dauerrivalen Jarl Magnus Riiber hatte der Oberstdorfer das bessere Ende für sich. Auch erfreulich das DSV-Mannschaftsergebnis: Drei Deutsche landeten unter den besten Sechs.

Nach dem Gewinn des Seefeld-Triples hat Kombinierer Vinzenz Geiger seine starke Form auch im estnischen Otepää bestätigt und seinen fünften Saisonsieg gefeiert. Im "Gigantenduell" mit seinem Dauerrivalen Jarl Magnus Riiber setzte sich der Oberstdorfer im Zielsprint durch, obwohl er das ganze Rennen über die Führungsarbeit gelsistet hatte. Mit Julian Schmid (+ 15,9 Sekunden) und Johannes Rydzek (+ 16,7) kamen zwei weitere Deutsche unter die besten Sechs.

Viel Führungsarbeit - trotzdem Sprintsieger

Vinzenz Geiger hatte im vorletzten Rennen vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) nach dem Springen überraschend an Position eins gelegen und war mit vier Sekunden Vorsprung auf Riiber in die Loipe gegangen. Lange dauerte es nicht, ehe Riiber den Oberstdorfer eingeholt hatte. Und so machte das Duo gemeinsam an der Spitze das Tempo und baute seinen Vorsprung auf die Verfolger - darunter seine Wendelin Thannheimer und David Mach, die nach dem Springen auf den Rängen drei und vier gelegen hatten - aus.

Nach 2,5 Kilometern betrug der Vorsprung schon rund 38 Sekunden. Früh zeichnete sich ab, dass es hier zum Duell der Giganten kommen würde. Geiger und Riiber belauerten sich auf der Strecke, die Führungsarbeit musste aber die meiste Zeit der Allgäuer leisten. Der Norweger hielt sich taktisch klug zurück und blieb auch an Geiger dran, als der mehrfach einen Zwischenspurt anzog.

Starkes deutsches Mannschaftsergebnis

Die Entscheidung fiel dann erst auf den letzten Metern im Stadion. Geiger zog den Schlussspurt an, machte sich breit und ließ sich von dem Norweger nicht mehr überholen. So war es praktisch ein Start-Ziel-Sieg des 27-Jährigen.

Hinter dem Führungsduo hatte sich zuvor ein Mehrkampf um die Plätze entwickelt. Nach der Hälfte der Strecke hatten sich die Lücken geschlossen und sich eine zwölfköpfige Gruppe mit fünf Deutschen gebildet, die um den driten Podestplatz und die weiteren Platzierungen kämpften. Kurz vor dem Ziel konnte sich der Norweger Jens Lurås Oftebro absetzen und sicherte sich als Dritter noch einen Podestplatz.

Knapp dahinter konnten sich mit Julian Schmid, Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Terence Weber, und David Mach fünf weitere DSV-Athleten weit vorne platzieren. Eine starke Mannschaftsleistung.

Megaspannender Kampf um Kristallkugel

Damit bleibt es auch im Kampf um den Gesamtweltcup spannend. Bei noch vier ausstehenden Rennen liegt Geiger nach seinem 15. Karriere-Erfolg mit 1114 Punkten auf Platz zwei hinter Riiber (1195). Der Norweger, der zum Saisonende auch aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, könnte als erster Kombinierer zum sechsten Mal die Kristallkugel gewinnen. Für Geiger wäre es der erste Gesamtsieg.