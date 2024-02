Langlauf-Weltcup Hennig läuft in Canmore in die Top 10 Stand: 09.02.2024 19:31 Uhr

Es war das erwartet harte Stück Arbeit, aber die deutschen Langläuferinnen haben sich beim Weltcup in Kanada ordentlich verkauft. Für ganz vorne reichte es im Massenstart am Freitag (09.02.2024) aber nicht. Katharina Hennig lief beim Sieg von Jessica Diggins auf Rang zehn.

Katharina Hennig hat im Freistil-Massenstart von Canmore einen guten zehnten Platz erlaufen. Zwei Plätze hinter ihr landete ihre Teamsprint-Olympiasieg-Mitstreiterin Victoria Carl. Hennig hatte nach 15 anstrengenden Kilometern 15,2 Sekunden Rückstand auf die US-Amerikanerin Jessica Diggins, Carl lag 16,6 Sekunden zurück. Für die Weltcupführende Diggins war es der 20. Einzelerfolg im Weltcup. Rang zwei ging an Delphine Claudel aus Frankreich vor Norwegens Heidi Weng.

Erstmal nicht viel los auf der schweren Strecke

Das Rennen gestaltete sich zunächst wie ein typischer Massenstart: Niemand wollte zu früh zu viel Arbeit machen, das Tempo steigerte sich nur allmählich. So waren immer wieder mal andere Athletinnen auf der schwierigen Strecke in den kanadischen Rocky Mountains auf knapp 1.300 Metern Höhe mit der Führungsarbeit dran. Stück für Stück aber kristallisierte sich eine 18-köpfige Spitzengruppe heraus, in der auch Hennig und Carl vertreten waren.

Action ab der Hälfte der Strecke

So richtig los ging das Rennen aber erst nach etwas mehr als acht Kilometern. Die US-Amerikanerin Sophia Laukli zog am Anstieg das Tempo an, ihr konnten zunächst nur vier Kontrahentinnen folgen, die anderen mussten vorübergehend ein Stück abreißen lassen - so auch Hennig und Carl. Vor der letzten Runde hatte Hennig gemeinsam mit sieben weiteren Athletinnen wieder aufschließen können. Carl dagegen hing weiter ein paar Sekunden hinter der Gruppe zurück.

Vorne aber wurde das Tempo weiter von Laukli hochgehalten, der Pulk zog sich wieder ein Stück auseinander. Hennig und Carl hatten zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel knapp 15 Sekunden Rückstand, ein Angriff war also nicht mehr möglich.

Lisa Lohmann kam mit 1:54,4 Minuten Rückstand auf Position 20 ins Ziel und damit vier Plätze vor Katherine Sauerbrey (+2:19,3 min). Lena Keck (+4:51,3 min) und Anna-Maria Dietze (+4:53,6 min) wurden 39. und 40..

Männer-Rennen folgt im Livestream

Nach den Frauen machen sich später auch noch die Männer auf die Strecke. Das Rennen gibt es ab 20:45 Uhr im Sportschau-Livestream.