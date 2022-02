Olympiasiegerin Katharina Hennig kam in ihrer Paradedisziplin über die 10 Kilometer in der klassischen Technik in Lahti nie in Podestplatznähe. Die Oberwiesenthalerin, die dekoriert mit Gold und Silber aus China zurückkehrte, lief am Sonntag (27.02.2022) als Siebte aber in die Top Ten.