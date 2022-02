Schwedinnen nicht zu schlagen

Bei den Frauen war Olympiasiegerin Sundling erneut nicht zu schlagen. Die Schwedin drückte im Finale von Beginn an aufs Tempo, setzte sich im Alleingang ab und feierte einen Start-Ziel-Sieg. Sie hatte am Ende über drei Sekunden Vorsprung auf Emma Ribom und Maja Dahlqvist, die den schwedischen Dreifacherfolg perfekt machten.

Schon in der Qualifikation deutete sich an, dass auch in Lahti kein Vorbeikommen an Sundling sein wird. Mit einem für Sprint-Verhältnisse riesigen Vorsprung von 6,7 Sekunden war sie vor der US-Amerikanerin Jesse Diggins die schnellste Sprinterin.

Coletta Rydzek sorgte für die Überraschung im deutschen Team. Als einzige von vier Teilnehmerinnen schaffte sie es mit einem überragenden Zielsprint ins Halbfinale, profitierte in ihrem Viertelfinale aber auch vom Sturz der Finnin Joensuu und wurde Zweite. Im Kampf ums Finale musste Rydzek aber schon früh abreißen lassen und kam mit großem Rückstand als Sechste ins Ziel.