Sturz im Training Kreuzbandriss: Hirscher muss Comeback-Saison vorzeitig beenden Stand: 03.12.2024 09:49 Uhr

Die Comeback-Saison ist für Skistar Marcel Hirscher schon wieder vorbei. Nach einem Kreuzbandriss, den er sich bei einem Trainingssturz zugezogen hat, wird der achtmalige Gesamtweltcup-Gewinner kein Rennen mehr fahren.

Von Nicole Hornischer

Kaum feierte Marcel Hirscher sein Comeback auf der Skipiste, ist es auch schon wieder vorbei: Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und muss die Saison vorzeitig beendet. Der 35-Jährige wurde bereits operiert.

In einer Mitteilung wird Hirscher zitiert: "Zum ersten Mal muss ich die schmerzhafte Erfahrung Kreuzbandriss machen, wo so viele bereits durch mussten. Was bleibt, ist, dass diese acht Monate intensiv waren und ich viel Spaß hatte. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese unglaubliche Reise begleitet und möglich gemacht haben." Hirscher verpasst somit auch die WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar 2025. Ob er im kommenden Weltcup-Winter noch einmal zurückkehrt, ist offen.

Zuvor gab er bereits auf Instagram sein Saison-Aus bekannt. "Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung", schrieb der Doppel-Olympiasieger auf Instagram.

Hirscher misslingt Slalom-Comeback

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden kehrte der 35-Jährige medienwirksam in den alpinen Skizirkus zurück. Der Österreicher startete nun für die Niederlande. Für Hirscher wurde eigens eine Wildcard eingeführt - das gefiel nicht jedem Athleten. Im Riesenslalom fuhr er auf einen passablen 23. Platz - mit der drittbesten Laufzeit im zweiten Durchgang. Doch in seiner einstigen Paradedisziplin Slalom lief nicht viel zusammen. Bei seinen beiden Starts erreichte Hirscher nie den Finaldurchgang.

Quelle: BR24Sport 03.12.2024 - 11:54 Uhr