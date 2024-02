Bob-Weltcup in Altenberg Nolte feiert ersten Monobob-Sieg der Saison Stand: 17.02.2024 12:30 Uhr

Fabel-Aufholjagd von Laura Nolte: Die Zweierbob-Olympiasiegerin schnappte am Samstag in Altenberg noch Routinier Elana Meyers-Taylor den Sieg weg. Auch der dritte Platz ging an eine deutsche Fahrerin.

Laura Nolte hat beim Heim-Weltcup im sächsischen Altenberg ihren ersten Saisonsieg im Monobob gefeiert. Die 25-Jährige sicherte sich den Sieg nach zwei Läufen in 2:01,29 Minuten und mit einem Vorsprung von 0,23 Sekunden vor der US-Amerikanerin Elana Meyers-Taylor. Für Nolte war es der dritte Weltcupsieg im Einzel-Schlitten und der erste in dieser Saison. Dritte wurde Lisa Buckwitz, die Weltcup-Spitzenreiterin lag 0,26 Sekunden hinter Nolte.

Nolte im Finale 0,49 Sekunden schneller als Meyers Taylor

Nolte lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei, mit 0,26 Sekunden Rückstand auf Meyers Taylor. Auch im Finale fuhr die Winterbergerin die zweitbeste Zeit. Meyers Taylor hatte in ihrer Fahrt aber einige Fehler und musste den Tagessieg mit der nur zehntbesten Zeit abgeben. Dafür verbesserte sich auch Buckwitz. Nach Rang vier im ersten Durchgang verdrängte sie im Finale die Rumänin Andrea Grecu noch und wurde Dritte.

Heute noch Zweierbob-Männer

Ab 14 Uhr starten am heutigen Samstag auch noch die Männer ihren Zweierbob-Wettkampf. Mit dabei sein werden die deutschen Bob der Piloten Francesco Friedrich (mit Thorsten Margis), Adam Ammour (mit Costa Laurenz) und Christoph Hafer (mit Matthias Sommer).

Weltcupspitzenreiter Lochner fehlt nach Sturz

Der Weltcupführende im Zweierbob, Johannes Lochner, fehlt bei den Rennen am Wochenende. Der Zweierbob-Weltmeister stürzte am Mittwoch (14.02.2024) im Viererbob-Training und zog sich dabei eine Verletzung der Halswirbelsäule zu. Lochners Start bei der WM in einer Woche in Winterberg soll aber nicht gefährdet sein.

Schweizer Anschieber schwer verletzt

Schlimmer als Lochner und dessen Anschieber Erec Bruckert, der sich eine Gehirnerschütterung zuzog, verletzte sich der Schweizer Sandro Michel, der nach dem Sturz seines Piloten Michael Vogt vom zurückfahrenden Bob überfahren wurde. Michel musste operiert werden und liegt noch im Krankenhaus.