Monobob-Weltcup in Lillehammer Buckwitz fährt aufs Podest Stand: 27.01.2024

Monobob-Pilotin Lisa Buckwitz ist beim Weltcup in Lillehammer auf das Podest gefahren. Die 29-Jährige musste sich nur Kaysha Love aus den USA und der Australierin Breeana Walker geschlagen geben.

Lisa Buckwitz durfte beim Weltcup in Lillehammer ihre vierte Podestplatzierung im Monobob in diesem Winter bejubeln. Der Pilotin vom BRC Thüringen fehlten nur +0.430 Sekunden zum Sieg. Der ging an die US-Amerikanerin Kaysha Love, die die Bahn in Lillehammer in 1:48.520m bezwang. Zweite wurde Breeana Walker aus Australien (+0.420 Sekunden).

Buckwitz wurde dabei ein Fahrfehler in Kurve 13 zum Verhängnis, der eine bessere Platzierung verhinderte. " Da bin ich kurz quergestanden und das hat natürlich viel Zeit gekoste t", gab sich Buckwitz im ZDF-Interview selbstkritisch. Von den bisherigen vier Weltcuprennen im Monobob hatte die 29-Jährige vier gewinnen können.

Buckwitz nach Lauf eins in Schlagdistanz

Dabei musste Buckwitz sich zurückkämpfen. Nach einem ordentlichen ersten Lauf ging sie als Vierte hinter der führenden US-Amerikanerin Kaysha Love, Breena Walker aus Australien und der Kanadierin Cynthia Appiah in den finalen Durchgang. Buckwitz sollte die Aufholjagd aber noch gelingen. "Ich bin sehr zufrieden, dass ich es noch auf das Podest geschafft habe", sagte Buckwitz. Laura Nolte (+0.690 Sekunden) und Maureen Zimmer (+0.870 Sekunden) verpassten das Podest deutlich.