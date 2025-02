Neuer Weltcup-Kalender vorgestellt Biathlon in Oberhof gibt es künftig deutlich später Stand: 21.02.2025 13:03 Uhr

Die Biathlon-Fans müssen ihre Kalender anpassen. Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat am Freitag die neuen Termine für die Jahre 2026 bis 2030 vorgestellt.

Wichtigste Änderung aus deutscher Sicht ist, dass der Weltcup in Oberhof künftig deutlich später stattfinden wird - und zwar erst nach den alljährlichen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, das wird dann jeweils Ende Februar oder Anfang März sein. Seit fast 30 Jahren fanden die Weltcups am Rennsteig Anfang Januar statt.

Der DSV zeigt sich zufrieden: "Auf den ersten Blick mag es verwundern, wenn ein bewährtes System reformiert werden soll" , sagte Vorstand Stefan Schwarzbach. "Uns als DSV war natürlich in erster Linie wichtig, dass wir auch in den kommenden vier Jahren mit unseren beiden Standorten Oberhof und Ruhpolding jedes Jahr im Kalender vertreten sind."

Besonders die Verlegung des Oberhof-Weltcups sei zu begrüßen: "Die erste Januar-Woche war ja wegen der Witterungsbedingungen nicht immer ganz einfach. Mit der Verschiebung um sechs bis sieben Wochen sollten die Biathlon-Fans nach Einschätzung der Wetterexperten hoffentlich etwas häufiger den blauen Thüringer Himmel sehen."

Einmalige Änderung in Ruhpolding

Problematischer sei die einmalige Vorverlegung des Weltcups in Ruhpolding im Winter 2026/27 in die erste Januar-Woche. "Das ist wegen der Weihnachtsferien definitiv keine ganz einfache Übung, weil die gewohnten Abläufe und Vereinbarungen vermutlich nicht alle übernommen werden können. Dafür behält Ruhpolding dann in den drei Folgejahren seinen bewährten Platz in der zweiten Januarwoche" , so Schwarzbach.

Das ist die Saison 2026/27

Die Saison 2026/27 beginnt Ende November in Kontiolahti, danach folgen die Weltcups in Hochfilzen und Le Grand Bonnard. Nach einer längeren Pause geht es dann an Silvester auf der Pokljuka weiter, ehe die Weltcups in Ruhpolding, Antholz und Nove Mesto anstehen. Die WM beginnt am 8. Februar in Otepää (Estland) und dauert bis zum 21. Februar. Anfang März sind die Biathleten dann zu Gast in Oberhof. Die letzten beiden Weltcups der Saison finden in Östersund und in Oslo statt.

Nicht im Kalender ist Lenzerheide, Austragungsort der aktuellen Biathlon-WM. Der Schweizer Ort in Graubünden ist aber in der Saison 2027/28 wieder dabei.

Zweimal Biathlon über den Jahreswechsel

Neu ist, dass in den Saisons 2026/2027 und 2028/2029 an einem Wochenende Ende Dezember/Anfang Januar ein zweitägiges Weltcup-Event auf der Pokljuka/Slowenien ausgetragen wird. Dafür wird in diesen Wintern das Eröffnungswochenende im November gestrichen, um die Anzahl an Wettkämpfen gleich zu halten.

Die Ausrichter der Weltmeisterschaften stehen ebenfalls fest. Auf Otepää 2027 folgen Hochfilzen (2028) und Oslo (2029). Zudem findet das Weltcupfinale 2029 einmal im kanadischen Canmore statt.