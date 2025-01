Weltcup in Oberhof Mixed-Staffeln hoffen auf positiven Abschluss Stand: 11.01.2025 19:24 Uhr

Die deutschen Biathleten und Biathletinnen warten beim Heim-Weltcup in Oberhof noch auf einen Podestplatz. Letzte Chance dafür sind die Mixed-Staffeln am Sonntag (12.01.2025).

Im Single Mixed (ab 12.20 Uhr im Live-Ticker) werden Selina Grotian und Justus Strelow an den Start gehen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend bekannt. Grotian verpasste in der Verfolgung als Fünfte das Podest um wenige Sekunden, erreichte damit aber die bisherige deutsche Topplatzierung in den Tagen am Grenzadler. Strelow gilt als ausgewiesener Schnellschütze, also genau der richtige Kandidat für dieses Format.

Voigt verpasst Single Mixed

Beim bisher einzigen Single-Mixed-Rennen der Saison zum Auftakt in Kontiolahti erreichte Strelow zusammen mit Vanessa Voigt den dritten Platz. In der Vorsaison hatten sie sogar das Single Mixed in Antholz gewonnen. Die Thüringerin ist aber nicht mehr am Start. Wegen gesundheitlicher Probleme war sie im Sprint nur 68. geworden und hatte damit die Qualifikation für die Verfolgung verpasst. Nach Rücksprache mit den Ärzten entschied man sich dazu, auf weitere Einsätze bei ihrem Heimrennen zu verzichten.

Riethmüller und Preuß wieder in der Mixed-Staffel

Zum Abschluss der Wettbewerbe im Thüringer Wald versuchen dann Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath, Julia Tannheimer und Franziska Preuß in der Mixed-Staffel den vermutlich wieder knapp 20.000 Zuschauern in der Rennsteig-Arena noch ein Podium zu bescheren.

Riethmüller und Preuß waren ebenfalls in Kontiolahti schon in der Mixed-Staffel am Start gewesen und verpassten dort mit Johanna Puff und Philipp Horn nach zu vielen Patzern am Schießstand als Vierte das Podest aber um mehr als zwei Minuten.