Biathlon in Kontiolahti Deutsche Mixed-Staffel patzt am Schießstand Stand: 30.11.2024 16:59 Uhr

Die Biathleten Johanna Puff, Franziska Preuß, Danilo Riethmüller und Philipp Horn haben wenige Stunden nach dem starken dritten Platz von Vanessa Voigt und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel nicht mit einem Podestplatz nachlegen können.

Das DSV-Quartett lief am Samstag (30.11.2024) in der Mixed-Staffel im finnischen Kontiolathi mit deutlichem Rückstand (+ 2:38,4 Minuten) auf den vierten Platz. Den Sieg sicherte sich die norwegische Staffel, die in einem dramatischen Finale noch Frankreich abfing und mit 0,8 Sekunden Vorsprung gewann. Schweden musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

"Der vierte Platz ist besser als unsere Performance. Wir sind nie in eine dominante Position bei diesem Wettkampf gekommen" , resümierte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Strafrunde durch Staffel-Debütant Riethmüller

Die deutsche Mixed-Staffel schnupperte bis zur Halbzeit noch am Podest, als Staffel-Neuling Riethmüller in die Strafrunde musste, platzten die letzten leisen Hoffnungen auf den dritten Platz. Insgesamt brauchte das deutsche Team neun Nachlader. "Ich war sehr aufgeregt heute, schon den ganzen Tag. Man möchte am besten im Boden versinken, ich bin schon ein bisschen geknick t", sagte Riethmüller im ZDF. Preuß tröstete ihren Teamkollegen: "Ich glaube, das kennt jeder von uns. Jeder hat schon mal eine Runde geschossen."

Puff "leidet" bei Staffelpremiere ein bisschen

Die deutsche Startläuferin Johanna Puff räumte beim ersten Schießen in der Mixed-Staffel alles ab, beim Stehendanschlag blieb die letzte Scheibe stehen. Die 22-Jährige brauchte einen Nachlader und verlor zu den fehlerfreien Italienerinnen mit Dorothea Wierer und Karoline Offigstad Knotten aus Norwegen gut 14 Sekunden.

Die junge Deutsche gehörte zur ersten Verfolgergruppe, konnte dem Höllentempo an der Spitze aber nicht folgen und büßte Zeit ein. Bis zum ersten Wechsel verlor Puff mehr als 15 Sekunden. "Ich war ziemlich nervös, aber es hat Spaß gemacht. In der letzten Runde habe ich etwas gelitten. Der eine Nachlader ärgert mich", sagte Puff im ZDF.

Preuß bringt die Staffel nach vorn

Mit einem Rückstand von 29,7 Sekunden auf Norwegen machte sich Franziska Preuß auf die zweite Sechs-Kilometer-Runde. Die erfahrenste Deutsche glänzte mit zehn Volltreffern am Schießstand und schoss beim Stehendanschlag schneller als alle anderen: Innerhalb von 25 Sekunden räumte Preuß alle Scheiben ab und brachte die Deutschen näher an das Podest heran.

Als Vierte übergab Preuß an Danilo Riethmüller, der wie Puff Weltcup-Staffel-Premiere feierte. Die auf Platz drei liegenden Franzosen wechselten nur elf Sekunden vor den Deutschen. Um den Sieg stritten zu diesem Zeitpunkt Schweden und Norwegen. Beide hatten ein Polster von mehr als einer halben Minute auf die Verfolger.

Riethmüller muss in die Strafrunde

Riethmüller durfte zumindest noch auf den dritten Platz schielen, doch der Franzose Eric Perrot zeigte sofort, wer der schnellere Mann ist. Als Debütant Riethmüller zum ersten Schießen kam, war Perrot schon wieder auf und davon. Mit einem Nachlader kam Riethmüller schließlich durch, der Rückstand auf den Franzosen war aber explodiert und auf 34 Sekunden gewachsen.

Beim Stehendanschlag verlor Riethmüller im Schneetreiben von Kontiolahti den Durchblick, hatte beim Nachladen auch noch Probleme und musste einmal in die Strafrunde. Damit war der Podestplatz endgültig außer Reichweite.

Horn bringt den vierten Platz ins Ziel

Schlussläufer Philipp Horn hatte 2:15 Minuten Rückstand auf Schweden, auch der dritte Platz war schon fast zwei Minuten entfernt. Das Rennen war gelaufen. Für den Thüringer galt es, zumindest den vierten Platz zu verteidigen. Das klappte, und das, obwohl auch Horn am Schießstand nicht glänzte und insgesamt vier Nachlader brauchte.

Drama um den Sieg

Warum Biathlon so beliebt ist, zeigte das erste Mixed-Rennen des Winters. Lange sah es so aus, als würden die Schweden und Norweger (ohne die Bö-Brüder) den Sieg unter sich ausmachen. Doch dann patzten die Schlussläufer Martin Ponsiluoma (Schweden) und Vebjörn Sörum (Norwegen) beim Liegendanschlag und verhinderten mit Mühe die Strafrunde. Der Franzose Jacquelin war der lachende Dritte und ging vorbei. Auch nach dem Stehendanschlag ging der Franzose als Erster raus, doch Sörum mobilisierte alle Kräfte und kochte den Franzosen auf der Ziellinie noch ab.

Staffelrennen am Sonntag

Es war ein großartiger Start in die neue Saison, der Hunger auf mehr macht. Bis März werden noch insgesamt 56 Wettkämpfe an neun verschiedenen Orten ausgetragen. In Deutschland sind die Skijäger traditionell in Oberhof und Ruhpolding zu Gast. In Kontiolahti geht es am Sonntag mit den Staffelrennen weiter. Die Männer gehen um 13.45 Uhr (Sportschau-Ticker) auf die Jagd. Das Rennen der Frauen startet um 17.25 Uhr (Sportschau-Ticker).